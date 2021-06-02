Hakkarili annelerden evlatlarının serbest bırakılması için destek çağrısı

Hakkari'de HDP' nin il başkanlığı binası önünde "bir araya gelerek eylem yapan anneler, kendileriyle aynı durumda bulunan diğer aileleri de bu eyleme davet ederek birbirilerine destek vermeleri gerektiği" çağrısını yaptı.

8 Ocak'tan bu yana HDP İl Başkanlığı önünde iki haftada bir cuma günleri eylem yapan 13 aile, çocuklarının fotoğraf ve eşyalarıyla teselli buluyor.

Aileler tarafından, "bize destek verin, PKK'yı birlikte bitirelim" açıklamaları yapıldı. Oğlu dağa kaçırılan annelerden Nihan Çiftçi şunları söyledi:

"Buraya oğlumu almaya geldim. HDP' den oğlumu istiyorum. İl dışından ve her yerden verilen destekler bizi çok mutlu ediyor. Evlatları dağa kaçırılmış bütün annelere sesleniyorum, gelin bize destek verin çocuklarımızı dağdan indirelim, PKK'yı bitirelim. Bize deste verin ki dünyayı temizleyelim. Oğlum gelmeden bu eylemi bırakmayacağım. Ya oğlumu verecekler ya da beni öldürecekler. Oğlum beni duyuyorsan gel devletine teslim ol."

BİRLİKTELİK ANNELERİ MOTİVE EDİYOR

Tavuz Eren ise bir kardeşinin 7 yıl önce dağa kaçırıldığını, diğerinin de terör örgütü tarafından katledildiğini ifade etti.

Birlikteliğin kendilerini motive ettiğini söyleyen Eren şu sözleri aktardı:

"Kardeşimi PKK'dan istiyorum. Terörü lanetliyoruz. Çocuklarımıza, kardeşlerimize kavuşmak istiyoruz. Bizim çocuklarımızı versinler, kendi çocuklarını göndersinler. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar seslerimizi kısamayacaklar. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ederim."