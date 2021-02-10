Hakkı Akalın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Eski CHP Milletvekili Hakkı Akalın hayatı

Muharrem İnce tarafından çalışmalarına bir süre önce başlanan 'Memleket Partisi' birçok CHPli ismin durağı haline geldi. Ana muhalefet partisinin arkası kesilmeyen istifa haberlerine bir yenisi de eski milletvekili Hakkı Akalın'dan geldi. İnce'nin kuracağı partiye katılmak için istifa ettiği düşünülen Akalın için internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla araştırdığı Hakkı Akalın kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte Eski CHP Milletvekili Hakkı Akalın hayatı...

HAKKI AKALIN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ HAKKI AKALIN HAYATI

1946 yılında Ankara'da doğan Hakkı Akalın, 75 yaşındadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Aynı fakültede Genel Cerrahi ve Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı ihtisası yapmıştır.

1983'de doçent 1988'de profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye Kalp ve Damar Cerrahisi Vakfı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Merkez Kurulu Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyeliği, TBMM XXII. Dönem İzmir Milletvekilliği yapmıştır.

2001-2004 yılları arasında iki dönem parti meclisi üyeliği ve 2003 yılında MYK üyeliği yapmıştır. Partinin Van ve Hakkari illeri denetmenliği, 2002-2004 yılları arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Ankara Tabip Odası Sağlık Başarı Ödülü'nün sahibidir.

Türkiye’de ilk yapay kalp nakli Hakkı Akalın ve ekibi tarafından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastane’sinde 27 Şubat 1988 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Bu vaka dünyadaki 92. yapay kalp naklidir.

İyi derecede İngilizce ve orta derecede İspanyolca bilmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

10 Şubat 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Hakkı Akalın, e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği istifasının ardından Muharrem İnce tarafından başlatılan Memleket Hareketi'ne katıldı.