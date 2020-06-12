Hakmar Aktüel 13 - 21 Haziran 2020 | Hakmar 13 - 21 Haziran Aktüel

Hakmar'dan yeni indirimler geldi! Alışveriş severler için biz de Hakmar 13 - 21 Haziran Aktüel ürünleri derledik. İşte Hakmar Aktüel 13 - 21 Haziran 2020 gelen ürünler ve resmi broşürler...

İndirim deyince akla gelen BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin haricinde birde belirli bir kesime hitap eden ve sayılı şubesiyle öne çıkan HAKMAR marketleri her hafta perşembe günleri müşterilerine indirimli ürünler sunmaya devam ediyor.

Hakmar 13 - 21 Haziran 2020 raflarında uygun fiyatlara satışa sunduğu aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Katalogda gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak ürünlerine tüm çeşitlerde uygun fiyat yer alıyor.

HAKMAR AKTÜEL 13 - 21 HAZİRAN 2020