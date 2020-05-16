Hakmar Aktüel 18 Mayıs 2020 | Hakmar 18 Mayıs Aktüel

Hakmar'dan yeni indirimler geldi! Alışveriş severler için biz de Hakmar 18 Mayıs Aktüel ürünleri derledik. İşte Hakmar Aktüel 18 Mayıs 2020 gelen ürünler ve resmi broşürler...

İndirim deyince akla gelen BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin haricinde birde belirli bir kesime hitap eden ve sayılı şubesiyle öne çıkan HAKMAR marketleri her hafta perşembe günleri müşterilerine indirimli ürünler sunmaya devam ediyor.

Hakmar 18 Mayıs 2020 raflarında uygun fiyatlara satışa sunduğu aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Katalogda gıdadan temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak ürünlerine tüm çeşitlerde uygun fiyat yer alıyor

Hakmar Aktüel 18 Mayıs 2020

10 Kg Eriş Un 27,95 TL.

300 Gram Buğday Nişatası 4,95 TL.

500 Gr Hamur kabartma Tozu 7,95 TL.

500 Gr Şekerli varilin Gıda 7,95 TL.

Tek Süt Tam Yağlı Peynir 16,95 TL.

500 Gram Kartalbey Kaşar Peynir 19,95 TL.

1 Lt Pınar Süt 24,95 TL.

Haktat 2 Kg Siyah Zeytin 34,95 TL.

1 Kg Callei Çikolata Sosu 19,95 TL.

Kent Boringer Sos Pasta 300 Çeşitleri 5,95 TL.

Oba Noodle Sebze – Tavuk 70 gr Çeşnili 1,25 TL.

2 Litre Pepsi 5,45 TL.

2,5 Ltre Didi 4,95 TL.

2,5 Litre Akmina Meyce Aromalı Gazlı İçecek 2,45 TL.

1 Lt Sırma Maden Suyu 1,95 TL.

900 Gr Evliya Bayram Şekerleri 5,75 TL.

650 Gr Evliya Şeker Jöle 10,75 TL.

350 Gram Damla Şeker Mutli Fruit 4,25 TL.

200 Gr Haribo Yumuşak Şeker 9,95 TL.

350 Gr Taffle Yumuşak Şeker 8,45 TL.

800 Gr Evliya Jöle Şeker 19,95 TL.

700 Gr Evliya Tofim Sütlü Şeker 9,95 TL.

335 Gr Taffle Tereyağlı Baklavalı ve Cevizli Ballı Şeker 4,45 TL.

200 Gr Lina Çakıl Çikolata 6,95 TL.