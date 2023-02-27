Hakon Atli Adalsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakon Atli Adalsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakon Atli Adalsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hakon Atli Adalsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hakon Atli Adalsteinsson 20 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Hákon Atli Aðalsteinsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hakon Atli Adalsteinsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 10 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Hakon Atli Adalsteinsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.
Hakon Atli Adalsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hakon Atli Adalsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Mayıs 2022 yılında KA Akureyri
12 Mayıs 2022 yılında Hamrarnir
2 Şubat 2023 yılında KA Akureyri
Hakon Atli Adalsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hakon Atli Adalsteinsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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