Merve Özbey'in eşi kimdir? Kenan Koçak kimdir, nereli, kaç yaşında?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışında konuşuyor (CANLI)UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Manchester City- Chelsea maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi?Merve Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?İstanbul'un Fethi ile İlgili Sözler ve Mesajlar 2021 (yazılı, resimli)SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: İddianame hazırlandı!Şarkılar Bizi Söyler 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kim?Aydın'da dehşet veren cinayet! Eniştesinin tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybettiEmre Tyler Mays kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Emre Tyler Mays cinayeti sonucu ne oldu?Büyük gün geldi: Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile adı aşk dedikodularına karışan Haldun Demirhisar, internette Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu ile vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de Haldun Demirhisar ile ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar listesinde yerini aldı. Yaşanan aşk dedikodularının ardından merak edilen Haldun Demirhisar ile ilgili bilgileri biz de haberimizde derledik.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı. 

Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında?

NE OLDU?

Bir süredir adı Haldun Demirhisar’la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul’dan Göcek’e döndü. Nisan başından beri iş insanı Haldun Demirhisar’la Göcek’te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar’ın yanına gitti.

Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Başka bir projenin çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Sarıkaya’nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kafasını dağıtmak için İstanbul’daki işlerini hallettikten hemen sonra yine Göcek’e dönen oyuncunun, “Aramızda aşk yok, arkadaşız” dediği Haldun Demirhisar’la tatiline kaldığı yerden devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT