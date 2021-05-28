Haldun Demirhisar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar listesinde yerini aldı. Yaşanan aşk dedikodularının ardından merak edilen Haldun Demirhisar ile ilgili bilgileri biz de haberimizde derledik.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Haldun Demirhisar, Heavenly dDF' isimli şirketin sahiplerinden birisidir. Yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli iş insanı Haldun Demirhisar, The Stay Otel, Kuum Beach ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapmaktadır. Bunların yanı sıra mimar ofisi ve restoran işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

NE OLDU?

Bir süredir adı Haldun Demirhisar’la aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, iş için geldiği İstanbul’dan Göcek’e döndü. Nisan başından beri iş insanı Haldun Demirhisar’la Göcek’te tatil yaptığı iddia edilen Sarıkaya, 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin kadrosundan ayrılmasıyla yeniden Demirhisar’ın yanına gitti.

Başka bir projenin çekim tarihlerinin çakışması nedeniyle kadrodan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Sarıkaya’nın büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kafasını dağıtmak için İstanbul’daki işlerini hallettikten hemen sonra yine Göcek’e dönen oyuncunun, “Aramızda aşk yok, arkadaşız” dediği Haldun Demirhisar’la tatiline kaldığı yerden devam etme kararı aldığı öğrenildi.