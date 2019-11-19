Half Life VR mod geliyor! Half Life: Alyx

Valve Half Life VR mod ile oyuncularla buluşuyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Valve, sanal gerçeklik oyunları üzerinde çalıştığını ilk olarak 2017 yılının Şubat ayında duyurmuştu. Bugün ise konu ile ilgili yeni bir açıklama paylaşan Valve, Half-Life temalı yeni bir sanal gerçeklik oyunu geliştirdiğini paylaştı.

Half Life VR mod

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Valve, Half-Life: Alyx adındaki yeni sana gerçeklik oyununun detaylarının ise Perşembe günü paylaşılacağını da duyurdu. Half-Life serisinin hayranlarının uzun zamandır serinin 3. oyununu beklediğini de hatırlatalım.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Şu an için oyun ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadığını da ekleyelim. Fakat oyunun isminde yer alan "Alyx" ismi Half-Life 2 oyununda yer alan "Alyx Vance" isimli karakteri çağrıştırıyor. Half-Life: Alyx oyununu bu karakterin hikayesini anlatması sürpriz olmayacaktır.

Perşembe günü oyunun detayları açıklanınca Half-Life: Alyx ile ilgili her şeyi sizlere aktaracağız. Half-Life serisinin 3. oyununun gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Half Life: Alyx

Hatırlatmak gerekirse Valve, sevilen oyun serilerinin 3. oyununu geliştirmemekle ünlü. Half-Life, Team Fortress, Portal, Left 4 Dead ve Dota gibi ünlü serilere imza atan Valve, asla bu serilerin 3. oyunlarını geliştirmedi. Bugün karşımıza çıkan başka bir bilgi ise oyunun ilk görüntülerinin 12 Aralık tarihinde düzenlenecek The Game Awards etkinliğinde gösterilecek olması oldu.

Bir süredir fısıltılar duyuluyordu ve görünene göre söylentiler gerçek oluyor: Oyun geliştiricisi Valve, Half-Life: Alyx yayımına hazırlanıyor. Resmi Valve Twitter hesabından yapılan duyuruda firma, yeni yayımı "üst seviye VR oyunu" olarak tanımladı.

Henüz oyun hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor ancak Valve, Half-Life: Alyx hakkında daha fazla detayı Perşembe günü, 21 Kasım'da açıklayacak.

Half-Life serisine aşina olan kişiler, Alyx adını oyunun evreninden tanıyabilir. Alyx Vance, ilk olarak Half-Life 2'de görülen genç ve öne çıkan bir kadın karakterdi ve oyunun ana karakteri Gordon Freeman'in yakın arkadaşı olmasının yanı sıra Combine'a karşı insan direnişinin önemli isimlerindendi.

Yeni bir Half-Life oyunu söylentileri, Valve yöneticilerin arasında geçtiği iddia edilen bir görüşmenin internete sızması ile başlamıştı. Sızan bu görüşmede Half-Life: Alyx'in 2020 Mart ayında çıkacağı belirtiliyordu. Aynı sızıntı içerisinde VR oyununun 12 Aralık tarihinde açıklanacağı da söyleniyordu ancak yeni Valve tweet'ine bakılırsa, oyun beklenenden çok daha erken duyuruldu.

Valve'ın "üst seviye" VR oyununu duyurması, firmanın kendi VR başlığı Valve Index yayımını takip ediyor. Index ilk olarak duyurulduğunda Valve, yıl sona ermeden bir üst seviye VR oyunu yayımlayacağının sözünü vermişti ve görüne göre Half-Life: Alyx tam olarak bu oyun olabilir. Daha fazla bilgi için ise Perşembe'yi beklememiz gerekecek.