Half Life VR mod geliyor! Half Life: Alyx

Valve Half Life VR mod ile oyuncularla buluşuyor. Oyun dünyasının en önemli firmalarından olan Valve, sanal gerçeklik oyunları üzerinde çalıştığını ilk olarak 2017 yılının Şubat ayında duyurmuştu. Bugün ise konu ile ilgili yeni bir açıklama paylaşan Valve, Half-Life temalı yeni bir sanal gerçeklik oyunu geliştirdiğini paylaştı.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Valve, Half-Life: Alyx adındaki yeni sana gerçeklik oyununun detaylarının ise Perşembe günü paylaşılacağını da duyurdu. Half-Life serisinin hayranlarının uzun zamandır serinin 3. oyununu beklediğini de hatırlatalım.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw