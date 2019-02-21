Halide Edip Adıvarspor 1 - 0 Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 3. Grup 22. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 3. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Halide Edip Adıvarspor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
{homeIn}
Bayburt İl Özel İdare Gençlik Ve Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
{awayGoal}
Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bayburt İl Özel İdare
|22
|14
|6
|2
|33
|12
|48
|21
|2
|Kocaelispor
|22
|12
|4
|6
|27
|20
|40
|7
|3
|Serik Belediyespor
|22
|10
|9
|3
|25
|18
|39
|7
|4
|Karacabey Birlikspor
|22
|11
|4
|7
|29
|27
|37
|2
|5
|Yeni Çorumspor
|22
|11
|2
|9
|31
|23
|35
|8
|6
|Payasspor
|22
|10
|4
|8
|22
|23
|34
|-1
|7
|Halide Edip Adıvar SK
|22
|8
|8
|6
|24
|26
|32
|-2
|8
|Turgutluspor
|22
|9
|4
|9
|33
|31
|31
|2
|9
|24 Erzincanspor
|22
|8
|5
|9
|30
|28
|29
|2
|10
|Diyarbekirspor
|22
|8
|5
|9
|25
|25
|29
|0
|11
|Muğlaspor
|22
|7
|5
|10
|21
|21
|26
|0
|12
|1461 Trabzon
|22
|5
|11
|6
|19
|20
|26
|-1
|13
|Cizrespor
|22
|5
|10
|7
|17
|23
|25
|-6
|14
|Gölcükspor
|22
|6
|6
|10
|13
|21
|24
|-8
|15
|Bağcılar SK
|22
|5
|8
|9
|25
|29
|23
|-4
|16
|Fatsa Belediyespor
|22
|5
|8
|9
|17
|24
|23
|-7
|17
|Ankara Adliyespor
|22
|3
|10
|9
|21
|24
|19
|-3
|18
|Bucaspor
|22
|3
|7
|12
|18
|35
|16
|-17
Fikstür
|16.02.2019
|1461 Trabzon
|2-0
|Muğlaspor
|17.02.2019
|Halide Edip Adıvar SK
|1-0
|Bayburt Grup Özel İdare
|17.02.2019
|Gölcükspor
|0-2
|Karacabey Birlikspor
|17.02.2019
|Fatsa Belediyespor
|2-1
|Ankara Adliyespor
|17.02.2019
|Bucaspor
|0-0
|Anadolu Bağcılar SK
|17.02.2019
|Turgutluspor
|3-2
|Çorum Belediyespor
|17.02.2019
|24 Erzincanspor
|5-1
|Kocaelispor
|17.02.2019
|Serik Belediyespor
|1-1
|Cizrespor
|17.02.2019
|Payasspor
|1-0
|Karaköprü Belediyespor
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