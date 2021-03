Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?

STADYUM BİLGİSİ

Maltepe Hasan Polat - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.03.2021 14:00



Halide Edip Adıvarspor Darıca Gençlerbirliği Maçının Hakemleri

Gamze Durmuş(hakem), Cengizhan Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

48. Evren Özyiğit, 6. Necati Yakuplar, 8. Mustafa Kara, 10. Murat Kara, 14. Çağatay Çeken, 22. Said Can Açıkalın, 37. Mehmet Kodeş, 45. Gökhan Dincer, 61. Mürsel Civelek, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 88. Sezer Yıldırım



Yedekler

41. Cengizhan Şarli, 20. Oğuz Aksoy, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 26. Tugay Keleş, 93. Recep Pekgöz, 95. Alp Huy, 99. Alparslan Demir



Teknik Sorumlu

Hakan Çobanoğlu



Kartlar

Sarı Kart Gökhan Dincer 90+2.dk, Kırmızı Kart Mürsel Civelek 87.dk, Sarı Kart Sezer Yıldırım 56.dk



Oyundan Çıkanlar

Murat Kara 59.dk, Said Can Açıkalın 88.dk, Marlon Bülent Üçüncü 72.dk



Oyuna Girenler

Tugay Keleş 59.dk, Furkan Mehmet Tuncer 88.dk, Alp Huy 72.dk

Darıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11

1. Ali Alper Doğan, 10. Ahmet Özer, 7. Berat Eyüpoğlu, 41. Ahmet Kutluer, 56. Hüseyin Seylığlı, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 97. Nebi Tiryakioğlu, 77. Fahrettin Bıyıklı



Yedekler

53. Gürkan Hervenik, 3. Mahmuthan Samet Acar, 9. Baha Kısacık, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 14. Selman Sevinç, 66. Emre Alan



Teknik Sorumlu

Osman Kıraç



Kartlar

Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 15.dk



Oyundan Çıkanlar

Ahmet Kutluer 62.dk, Ahmet Özer 62.dk, Berat Eyüpoğlu 74.dk, Erdem Dikbasan 62.dk, Onuray Köse 82.dk



Oyuna Girenler

Baha Kısacık 62.dk, Selman Sevinç 62.dk, Emre Alan 74.dk, Halil İbrahim Şagar 62.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 82.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 23 15 5 3 43 20 50 23 2 Nazilli Belediyespor 24 13 5 6 45 21 44 24 3 Fethiyespor 23 13 5 5 44 20 44 24 4 Yomraspor 23 10 8 5 31 24 38 7 5 Darıca Gençlerbirliği 24 8 11 5 23 20 35 3 6 Ceyhanspor 24 9 8 7 37 44 35 -7 7 İskenderun FK 24 10 4 10 27 33 34 -6 8 Mardin Fosfat Spor 24 8 9 7 25 23 33 2 9 Büyükçekmece Tepecikspor 23 7 10 6 35 26 31 9 10 Kahta 02 Spor 24 6 11 7 29 25 29 4 11 Halide Edip Adıvar 23 5 12 6 24 30 27 -6 12 Ağrı 1970 Spor 23 7 5 11 16 30 26 -14 13 Karaman Belediyespor 23 5 10 8 30 33 25 -3 14 Çengelköyspor A.Ş. 24 6 7 11 27 32 25 -5 15 Tekirdağspor 24 4 11 9 28 34 23 -6 16 Tokatspor 23 5 6 12 17 43 21 -26 17 Yozgatspor 1959 FK 24 2 7 15 17 40 13 -23

