Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00
Halide Edip Adıvarspor Darıca Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Gamze Durmuş(hakem), Cengizhan Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 6. Necati Yakuplar, 8. Mustafa Kara, 10. Murat Kara, 14. Çağatay Çeken, 22. Said Can Açıkalın, 37. Mehmet Kodeş, 45. Gökhan Dincer, 61. Mürsel Civelek, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 88. Sezer Yıldırım
Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 20. Oğuz Aksoy, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 26. Tugay Keleş, 93. Recep Pekgöz, 95. Alp Huy, 99. Alparslan Demir
Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Dincer 90+2.dk, Kırmızı Kart Mürsel Civelek 87.dk, Sarı Kart Sezer Yıldırım 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Kara 59.dk, Said Can Açıkalın 88.dk, Marlon Bülent Üçüncü 72.dk
Oyuna Girenler
Tugay Keleş 59.dk, Furkan Mehmet Tuncer 88.dk, Alp Huy 72.dk
Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 10. Ahmet Özer, 7. Berat Eyüpoğlu, 41. Ahmet Kutluer, 56. Hüseyin Seylığlı, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 97. Nebi Tiryakioğlu, 77. Fahrettin Bıyıklı
Yedekler
53. Gürkan Hervenik, 3. Mahmuthan Samet Acar, 9. Baha Kısacık, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 14. Selman Sevinç, 66. Emre Alan
Teknik Sorumlu
Osman Kıraç
Kartlar
Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kutluer 62.dk, Ahmet Özer 62.dk, Berat Eyüpoğlu 74.dk, Erdem Dikbasan 62.dk, Onuray Köse 82.dk
Oyuna Girenler
Baha Kısacık 62.dk, Selman Sevinç 62.dk, Emre Alan 74.dk, Halil İbrahim Şagar 62.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 82.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|23
|15
|5
|3
|43
|20
|50
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|24
|13
|5
|6
|45
|21
|44
|24
|3
|Fethiyespor
|23
|13
|5
|5
|44
|20
|44
|24
|4
|Yomraspor
|23
|10
|8
|5
|31
|24
|38
|7
|5
|Darıca Gençlerbirliği
|24
|8
|11
|5
|23
|20
|35
|3
|6
|Ceyhanspor
|24
|9
|8
|7
|37
|44
|35
|-7
|7
|İskenderun FK
|24
|10
|4
|10
|27
|33
|34
|-6
|8
|Mardin Fosfat Spor
|24
|8
|9
|7
|25
|23
|33
|2
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|23
|7
|10
|6
|35
|26
|31
|9
|10
|Kahta 02 Spor
|24
|6
|11
|7
|29
|25
|29
|4
|11
|Halide Edip Adıvar
|23
|5
|12
|6
|24
|30
|27
|-6
|12
|Ağrı 1970 Spor
|23
|7
|5
|11
|16
|30
|26
|-14
|13
|Karaman Belediyespor
|23
|5
|10
|8
|30
|33
|25
|-3
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|24
|6
|7
|11
|27
|32
|25
|-5
|15
|Tekirdağspor
|24
|4
|11
|9
|28
|34
|23
|-6
|16
|Tokatspor
|23
|5
|6
|12
|17
|43
|21
|-26
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|24
|2
|7
|15
|17
|40
|13
|-23
Fikstür
|07.03.0021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Karaman Belediyespor
|07.03.2021
|Erzin Spor
|Tekirdağspor
|11.03.2021
|İskenderun Futbol Kulübü
|3-0
|Tekirdağspor
|11.03.2021
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|11.03.2021
|Mardin Fosfat Spor
|1-0
|Karaman Belediyespor
|11.03.2021
|Kahta 02 Spor
|1-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11.03.2021
|Tokatspor
|1-1
|Nazilli Belediyespor
|11.03.2021
|Halide Edip Adıvar
|0-0
|Darıca Gençlerbirliği
|11.03.2021
|Ceyhanspor
|1-1
|Yomraspor
|12.03.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK