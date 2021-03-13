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Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  25. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile 11.03.2021 14:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Halide Edip Adıvarspor - Darıca Gençlerbirliği maçının skoru ne?

Halide Edip Adıvarspor, Darıca Gençlerbirliği Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Halide Edip Adıvarspor  Darıca Gençlerbirliği Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.03.2021 14:00

Halide Edip Adıvarspor Darıca Gençlerbirliği Maçının Hakemleri
Gamze Durmuş(hakem), Cengizhan Öztürk(1. Yardımcı Hakem), Caner Kurt(2. Yardımcı Hakem), Tuğba Üçüncü(dördüncü Hakem)

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
48. Evren Özyiğit, 6. Necati Yakuplar, 8. Mustafa Kara, 10. Murat Kara, 14. Çağatay Çeken, 22. Said Can Açıkalın, 37. Mehmet Kodeş, 45. Gökhan Dincer, 61. Mürsel Civelek, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 88. Sezer Yıldırım

Yedekler
41. Cengizhan Şarli, 20. Oğuz Aksoy, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 26. Tugay Keleş, 93. Recep Pekgöz, 95. Alp Huy, 99. Alparslan Demir

Teknik Sorumlu
Hakan Çobanoğlu

Kartlar
Sarı Kart Gökhan Dincer 90+2.dk, Kırmızı Kart Mürsel Civelek 87.dk, Sarı Kart Sezer Yıldırım 56.dk

Oyundan Çıkanlar
Murat Kara 59.dk, Said Can Açıkalın 88.dk, Marlon Bülent Üçüncü 72.dk

Oyuna Girenler
Tugay Keleş 59.dk, Furkan Mehmet Tuncer 88.dk, Alp Huy 72.dk

DARICA GENÇLERBİRLİĞİDarıca Gençlerbirliği

Darıca Gençlerbirliği İlk 11
1. Ali Alper Doğan, 10. Ahmet Özer, 7. Berat Eyüpoğlu, 41. Ahmet Kutluer, 56. Hüseyin Seylığlı, 22. Erdem Dikbasan, 23. Onuray Köse, 26. Metin Güler, 29. Yusuf Bildik, 97. Nebi Tiryakioğlu, 77. Fahrettin Bıyıklı

Yedekler
53. Gürkan Hervenik, 3. Mahmuthan Samet Acar, 9. Baha Kısacık, 28. Halil İbrahim Şagar, 35. İbrahim Çağrı Oğuz, 14. Selman Sevinç, 66. Emre Alan

Teknik Sorumlu
Osman Kıraç

Kartlar
Sarı Kart Berat Eyüpoğlu 15.dk

Oyundan Çıkanlar
Ahmet Kutluer 62.dk, Ahmet Özer 62.dk, Berat Eyüpoğlu 74.dk, Erdem Dikbasan 62.dk, Onuray Köse 82.dk

Oyuna Girenler
Baha Kısacık 62.dk, Selman Sevinç 62.dk, Emre Alan 74.dk, Halil İbrahim Şagar 62.dk, İbrahim Çağrı Oğuz 82.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor23155343205023
2Nazilli Belediyespor24135645214424
3Fethiyespor23135544204424
4Yomraspor2310853124387
5Darıca Gençlerbirliği2481152320353
6Ceyhanspor24987374435-7
7İskenderun FK2410410273334-6
8Mardin Fosfat Spor248972523332
9Büyükçekmece Tepecikspor2371063526319
10Kahta 02 Spor2461172925294
11Halide Edip Adıvar235126243027-6
12Ağrı 1970 Spor237511163026-14
13Karaman Belediyespor235108303325-3
14Çengelköyspor A.Ş.246711273225-5
15Tekirdağspor244119283423-6
16Tokatspor235612174321-26
17Yozgatspor 1959 FK242715174013-23

Fikstür

07.03.0021Mardin BŞ. Başakspor Karaman Belediyespor
07.03.2021Erzin Spor Tekirdağspor
11.03.2021İskenderun Futbol Kulübü3-0Tekirdağspor
11.03.2021Ağrı 1970 Spor1-0Çengelköyspor A.Ş.
11.03.2021Mardin Fosfat Spor1-0Karaman Belediyespor
11.03.2021Kahta 02 Spor1-1Büyükçekmece Tepecikspor
11.03.2021Tokatspor1-1Nazilli Belediyespor
11.03.2021Halide Edip Adıvar0-0Darıca Gençlerbirliği
11.03.2021Ceyhanspor1-1Yomraspor
12.03.2021Belediye Kütahyaspor1-0Yozgatspor 1959 FK

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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