Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Karaman Belediyespor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Halide Edip Adıvarspor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.
Halide Edip Adıvarspor - Karaman Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Kasap(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kara(dördüncü Hakem)
Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken, 99. Alparslan Demir, 37. Mehmet Kodeş, 26. Tugay Keleş, 22. Said Can Açıkalın
Yedekler
1. Doğukan Çoşar, 55. İlyas Bilen, 93. Recep Pekgöz, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 10. Murat Kara, 61. Mürsel Civelek
Teknik Sorumlu
Adnan Toros
Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 7. Burhan Coşkun, 8. Muzaffer İlhan, 10. Ufuk Ayaydın, 11. Ali Sinan Gayla, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 61. Hamit Kurt, 95. Emre Erol
Yedekler
43. Hüseyin Kul, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 38. Çağatay Polatdemir, 42. Ahmet Gökbayrak, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|10
|6
|2
|2
|17
|7
|20
|10
|2
|Nazilli Belediyespor
|10
|6
|1
|3
|22
|7
|19
|15
|3
|İskenderun FK
|11
|5
|2
|4
|12
|12
|17
|0
|4
|Yomraspor
|10
|4
|4
|2
|13
|9
|16
|4
|5
|Ağrı 1970 Spor
|10
|5
|1
|4
|7
|8
|16
|-1
|6
|Darıca Gençlerbirliği
|11
|4
|4
|3
|10
|12
|16
|-2
|7
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|8
|Belediye Kütahyaspor
|10
|4
|3
|3
|14
|11
|15
|3
|9
|Ceyhanspor
|10
|4
|3
|3
|16
|22
|15
|-6
|10
|Çengelköyspor A.Ş.
|10
|4
|2
|4
|10
|11
|14
|-1
|11
|Tekirdağspor
|11
|3
|4
|4
|14
|12
|13
|2
|12
|Mardin Fosfat Spor
|11
|3
|4
|4
|13
|12
|13
|1
|13
|Büyükçekmece Tepecikspor
|10
|3
|4
|3
|11
|11
|13
|0
|14
|Halide Edip Adıvar
|10
|2
|5
|3
|9
|11
|11
|-2
|15
|Karaman Belediyespor
|10
|2
|3
|5
|13
|14
|9
|-1
|16
|Tokatspor
|10
|2
|3
|5
|6
|22
|9
|-16
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|11
|1
|4
|6
|6
|16
|7
|-10
Fikstür
|15.11.2020
|Mardin BŞ. Başakspor
|Fethiyespor
|15.11.2020
|Erzin Spor
|Yomraspor
|27.11.2020
|Tokatspor
|0-6
|Tekirdağspor
|27.11.2020
|Mardin Fosfat Spor
|0-3
|Fethiyespor
|28.11.2020
|İskenderun Futbol Kulübü
|0-3
|Yomraspor
|28.11.2020
|Ağrı 1970 Spor
|1-0
|Yozgatspor 1959 FK
|28.11.2020
|Kahta 02 Spor
|5-0
|Ceyhanspor
|28.11.2020
|Belediye Kütahyaspor
|2-1
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28.11.2020
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Darıca Gençlerbirliği
|28.11.2020
|Halide Edip Adıvar
|2-1
|Karaman Belediyespor