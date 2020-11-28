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Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Karaman Belediyespor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Halide Edip Adıvarspor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi.

Halide Edip Adıvarspor - Karaman Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Maltepe Hasan Polat - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Murat Kasap(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kara(dördüncü Hakem)

HALİDE EDİP ADIVARSPORHalide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11
25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken, 99. Alparslan Demir, 37. Mehmet Kodeş, 26. Tugay Keleş, 22. Said Can Açıkalın

Yedekler
1. Doğukan Çoşar, 55. İlyas Bilen, 93. Recep Pekgöz, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 10. Murat Kara, 61. Mürsel Civelek

Teknik Sorumlu
Adnan Toros

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 7. Burhan Coşkun, 8. Muzaffer İlhan, 10. Ufuk Ayaydın, 11. Ali Sinan Gayla, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 61. Hamit Kurt, 95. Emre Erol

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 38. Çağatay Polatdemir, 42. Ahmet Gökbayrak, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor106221772010
2Nazilli Belediyespor106132271915
3İskenderun FK115241212170
4Yomraspor10442139164
5Ağrı 1970 Spor105147816-1
6Darıca Gençlerbirliği11443101216-2
7Kahta 02 Spor114341511154
8Belediye Kütahyaspor104331411153
9Ceyhanspor10433162215-6
10Çengelköyspor A.Ş.10424101114-1
11Tekirdağspor113441412132
12Mardin Fosfat Spor113441312131
13Büyükçekmece Tepecikspor103431111130
14Halide Edip Adıvar1025391111-2
15Karaman Belediyespor1023513149-1
16Tokatspor102356229-16
17Yozgatspor 1959 FK111466167-10

Fikstür

15.11.2020Mardin BŞ. Başakspor Fethiyespor
15.11.2020Erzin Spor Yomraspor
27.11.2020Tokatspor0-6Tekirdağspor
27.11.2020Mardin Fosfat Spor0-3Fethiyespor
28.11.2020İskenderun Futbol Kulübü0-3Yomraspor
28.11.2020Ağrı 1970 Spor1-0Yozgatspor 1959 FK
28.11.2020Kahta 02 Spor5-0Ceyhanspor
28.11.2020Belediye Kütahyaspor2-1Büyükçekmece Tepecikspor
28.11.2020Çengelköyspor A.Ş.0-1Darıca Gençlerbirliği
28.11.2020Halide Edip Adıvar2-1Karaman Belediyespor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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