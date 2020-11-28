Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor, Karaman Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor ve Karaman Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 11. hafta maçında Halide Edip Adıvarspor sahasında Karaman Belediyespor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Halide Edip Adıvarspor - Karaman Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Maltepe Hasan Polat - İstanbul stadyumunda oynanan maç 2-1 sona erdi. Halide Edip Adıvarspor - Karaman Belediyespor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Maltepe Hasan Polat - İstanbul



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Murat Kasap(hakem), Yiğit Çam(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), Mehmet Kara(dördüncü Hakem)

Halide Edip Adıvarspor

Halide Edip Adıvarspor İlk 11

25. Tunahan Dikişci, 77. Erman Taşkın, 28. Erdem Aydın, 6. Necati Yakuplar, 23. Furkan Mehmet Tuncer, 88. Sezer Yıldırım, 14. Çağatay Çeken, 99. Alparslan Demir, 37. Mehmet Kodeş, 26. Tugay Keleş, 22. Said Can Açıkalın



Yedekler

1. Doğukan Çoşar, 55. İlyas Bilen, 93. Recep Pekgöz, 80. Marlon Bülent Üçüncü, 10. Murat Kara, 61. Mürsel Civelek



Teknik Sorumlu

Adnan Toros

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 7. Burhan Coşkun, 8. Muzaffer İlhan, 10. Ufuk Ayaydın, 11. Ali Sinan Gayla, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 61. Hamit Kurt, 95. Emre Erol



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 38. Çağatay Polatdemir, 42. Ahmet Gökbayrak, 81. Ahmet Şen, 91. Serdar Birer



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 10 6 2 2 17 7 20 10 2 Nazilli Belediyespor 10 6 1 3 22 7 19 15 3 İskenderun FK 11 5 2 4 12 12 17 0 4 Yomraspor 10 4 4 2 13 9 16 4 5 Ağrı 1970 Spor 10 5 1 4 7 8 16 -1 6 Darıca Gençlerbirliği 11 4 4 3 10 12 16 -2 7 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 8 Belediye Kütahyaspor 10 4 3 3 14 11 15 3 9 Ceyhanspor 10 4 3 3 16 22 15 -6 10 Çengelköyspor A.Ş. 10 4 2 4 10 11 14 -1 11 Tekirdağspor 11 3 4 4 14 12 13 2 12 Mardin Fosfat Spor 11 3 4 4 13 12 13 1 13 Büyükçekmece Tepecikspor 10 3 4 3 11 11 13 0 14 Halide Edip Adıvar 10 2 5 3 9 11 11 -2 15 Karaman Belediyespor 10 2 3 5 13 14 9 -1 16 Tokatspor 10 2 3 5 6 22 9 -16 17 Yozgatspor 1959 FK 11 1 4 6 6 16 7 -10

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