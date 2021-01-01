Halil Babür kimdir? Son Yaz dizisi Halil Babür kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İlk olarak Show Tv'de yayınlanan Pis Yedili dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösteren 33 yaşındaki Halil Babür'ün hayatı merak konusu oldu. Peki Halil Babür kimdir? Son Yaz dizisi Halil Babür kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

HALİL BABÜR KİMDİR?

26 Haziran 1987 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelmiştir. Ailesiyle birlikte 3 yaşına kadar Bitlis'te yaşadıktan sonra İstanbul’a taşınmışlardır. Halil Babür, İlkokulu ve orta öğrenimini Üsküdar Selimiye İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra yine Üsküdar'a yer alan Burhan Felek Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimini ise Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü tamamlamıştır. Lise yıllarındayken tiyatro ile tanışan Halil Babür, Martı, Gergedanlar ve Yaprak Dökümü gibi oyunlarda rol almıştır. Lise eğitimi tamamladıktan hemen sonra AÇOK isimli bir tiyatro kulübünde yer almıştır. Tiyatro kulübünde bir sene kadar yer aldıktan sonra Burhan Felek Lisesi'nin tiyatro oyunlarını hocasıyla beraber yönetmiştir. Daha önce Tiyatro sahnelerinde yer aldığı ufak oyunların haricinde ilk ciddi projesini 2005 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sergilenen ve Eftal Gülbudak’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Köy Seyirlik’ oyunlarında yer alarak gerçekleştirmiştir. AÇOK tiyatro grubundan ayrılmasından sonra, İstanbul Yeni Sahne tiyatrosuna oyuncu olarak başlamıştır.

Halil Babür'ü Oynadığı Diziler

Çukur / Çiyan / 2017

Pis Yedili / Mert / 2011-2013

Tek Türkiye / Ferhat / 2007

Yaprak Dökümü / 2007