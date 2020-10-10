Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında yapılan hazırlık maçında Marcao ile yaşadığı olayın ardından araştırılıyor. İddiaya göre Marcao'nun genç futbolcuya tokat attığı iddia edildi. Peki Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Trabzonlu olan Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde doğdu. Forvet pozisyonunda forma giyen Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçtiğimiz yıl devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı. Geçen sezon toplam 26 resmi maça çıkan Halil, 5 gol attı 3 kez ise arkadaşlarına gol pası verdi.

Ümit Milli Takım formasını da 8 kez terleten oyuncu, 3 gol kaydetti.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?MEVKİSİ NE?

Milli futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu, geçtiğimiz yıl Brendford takımında forma giyiyordu. Bu yıl Hollanda ekibi Twente'de forma giyecek. Milli futbolcu forvet pozisyonunda oynuyor.

Galatasaray - Ümit Milli takım maçında skandal! Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı