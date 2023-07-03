Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu mu?

Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile yakın temasa geçti. Birçok kaynak bu transferin bittiğini ve anlaşmanın tamamlandığını söylüyor. Birçok futbolsever arama motorlarında "Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?" sorularının yanıtlarını arıyor. Biz de sizler için bu bilgileri haberimizde derledik.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Trabzonlu olan Halil İbrahim Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda’da doğdu.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN KARİYERİ NASIL?

10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı ve 2017-18 Tweede Divisie sezonunun başlarında kulübün yedek takımına girdi. 26 maçta 21 gol atınca, Mayıs 2018'de sözleşmesi uzatıldı ve kulübün başarısız Eredivisie küme düşme playoff mücadelesi sırasında ilk kez takım kadrosuna girdi. 2018-19 Eerste Divisie sezonunda ilk takım kadrosunda düzenli olarak yer aldı ve sezon sonu playoffları ile kulübün Eredivisie'ye yükselmesine yardımcı oldu.

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Ağustos 2019'da, 1 Ocak 2020'den itibaren Brentford ile ön sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunun ilk yarısında 19 maça çıktı ve beş gol attı ve ilk takım kadrosundayken 58 maça çıkıp 16 gol atarak kulüpten ayrıldı.

9 Ağustos 2019 tarihinde 3 milyon € ücret[6] karşılığında 1 Ocak 2020'den itibaren İngiltere Championsip kulübü Brentford'a katılmak için bir ön sözleşme imzaladı. 4.5 yıllık bir sözleşme imzaladı ve 3 Ocak 2020 tarihinde bir Brentford oyuncusu olarak tanıtıldı. Forvet mevkiinde sıranın gerisinde kaldığı 2019-20 sezonunun geri kalanında 7 maça çıktı[9] ve 2020 Championship play-off finali mağlubiyetiyle sona erdi.2020-21 sezonunun ilk ayında bir kez Championship yedek oyuncusu olarak kadroya girdi. Forvet sıralamasında Marcus Forss ve yeni imza atan Ivan Toney'in çok gerisinde kaldıktan sonra, 6 Ekim 2020'de sezonun geri kalanı için Twente'ye kiralandı.

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22 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray tarafından yarım sezonluğuna kiralandığı açıklandı. 2 Mayıs 2021 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçının 44. dakikasında Galatasaray formasıyla ilk golünü attı. Kiralık sözleşmesi biten Halil, 1 Eylül 2021 tarihinde tekrar İstanbul'a gelerek, Galatasaray'la bu sefer satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Kiralama bedeli 1 milyon avrodur.

HALİL DERVİŞOĞLU BEŞİKTAŞ'A GELİYOR MU?

2021-2022 sezonunda Galatasaray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Ancak Halil'in kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi var. 23 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, İngiliz kulübü Brentford ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. Halil Dervişoğlu, daha önce Süper Lig ekibi Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Halil Dervişoğlu’nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Halil'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını söyledi. Radyo Gol'e konuşan Muzaffer Dervişoğlu, "Türkiye ve Hollanda'dan teklifler var düşünme aşamasındayız. Halil, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Neden olmasın?" sözlerini sarf etti.