Halil Sezai hakkında suç duyurusu!

İstanbul Tuzla’da meydana gelen olayda ünlü şarkıcı Halil Sezai, 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettikten sonra tutuklandı. ‘Pişmanım’ savunması yapan Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırıldıktan sonra cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurarak davanın ilk celsesinde tahliye oldu. Tahliyesiyle birlikte pişmanlığını da bir kenara bırakan ünlü şarkıcı Halil Sezai konser sırasında söylediği sözlerle tekrar gündeme geldi.

NASIL DARP ETTİĞİNİ ANLATTI

Sezai sahne aldığı bir mekanda Tuzla’da darp ettiği komşusu hakkında, “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti” dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken, darp edilen Hüseyin Meriç’in avukatı Serap Başkan Özsan, Sezai hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Şüpheli tahliyesinin hemen ardından medyada, sosyal medyada ve 150 bin kişinin takip ettiği resmi twitter hesabından müvekkile açıkça hakaret ederek yine ölümle tehdit etmiştir. Yine bu hesabından ‘Youtube’ hesabı bağlantısını da koyarak hakaret ettiğini daha fazla insana göstererek müvekkilin kişilik haklarına da ayrıca ve açıkça saldırıda bulunmuştur” denildi.

ALDIĞI CEZA HAFİF KALDI

“Bu şekilde müvekkile hakaret ederek milyonlarca insana rezil etmek, müvekkili mahkeme kararına rağmen karalama ve haksız çıkartma ve kendini masum gösterme gayretindedir” ifadelerine yer verilen dilekçede, Sezai’nin aldığı cezanın yaptığının yanında hafif kaldığından ıslah edilemediği, halen suç işlemeye devam ettiği kaydedildi.

''HER AN ÖLDÜREBİLİR''

Dilekçede, “Bu kişi halen açık açık sahneden ve tüm basından, az yaptığını, bir dahaki sefere daha da yapacağını, adalet sistemi ile dalga geçer gibi söylemektedir. Müvekkilimin can korkusu vardır. Bu kişi, müvekkilimi her an öldürebilir. Müvekkilime kin beslemekte ve bunu her ortamda çekinmeden dile getirmektedir” denildi.

KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Dilekçede, müşteki Hüseyin Meriç’e koruma verilmesi ve Halil Sezai hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi istendi. Halil Sezai’nin tutuklanmasına ve tutuklu yargılanması için dava açılmasına karar verilmesi talep edildi.