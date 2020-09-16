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  3. Halil Sezai karakolluk oldu! Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Halil Sezai karakolluk oldu! Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Tuzla'da çekim esnasında tartıştığı komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. Sezai'nin darp ettiği yaşlı adam Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

Şarkıcı Halil Sezai, Tuzla’da film çekimi esnasında tartıştığı mahalle sakini bir kişinin darp ettiği gerekçesi ile  karakolluk oldu. 

sabah 10.00 sularında Tuzla Postane Mahallesi, Cafer Bey Sokak'ta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu iddia edilen bir vatandaşla tartışma yaşadı. Edinilen bilgilere göre bu kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapmasına izin vermeyeceğini söyledi.

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Bunun üzerine başlayan tartışma büyüyünce Halil Sezai darp iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü şarkıcı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Halil Sezai karakolluk oldu! Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Sezai de kendisinden şikayetçi olan kişiden şikayetçi olurken, ifadesinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

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Olayların ardından yaşadıklarını Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bağlanarak yaşadıklarını anlatan Hüseyin isimli yaşlı adam, Sezai'nin kendisine odunla vurduğunu ve Kalp hastası olduğunu dile getirdi. Yaşlı adam gece uyuyamadığını ve uzaklaştırma kararı istediğini dile getirdi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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