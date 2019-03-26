Halil Umut Meler, Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak maçta düdük çalacak
FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ile Faroe Adaları arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında yarın oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22:45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
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