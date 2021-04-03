Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

Seçildiği günden bu yana sürekli halkın içnde dolaşarak halkın dertleri ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretmeye çalışan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, mahalle ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini yerinde dinliyor. Canpolat'ın davranışları vatandaşlar tarafıondan taktir topluyor.

Sürekli halkın içinde olan Canpolat, ihtiyaçları yerinde tespit etmek, talepleri de birinci ağızdan dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezilerini Yunus Emre Caddesi ile Cumhuriyet Caddesinde devam ettirdi.

CANPOLAT, SÜREKLİ HALKIN İÇİNDE

Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, Haliliye Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili sohbet eden Canpolat, talepleri de not alarak, çözümü için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili de istişarede bulunup, önerileri kaydeden Canpolat, Haliliye için canı gönülden hizmet ettiklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretlerinden dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ederken, yürütülen çalışmalardan da memnun olduklarını ifade ettiler.

(MB-SD-Y)

03.04.2021 11:43:26 TSI

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