Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından Halis Hocaya otuz yedi yıl ceza keşfet listesine girdi. Peki Halis Hoca kimdir? | Halis Bayancuk neden hapis cezasına çarptırıldı? | Halis Hocaya Otuz Yedi Yıl Ceza paylaşımlarının sebebi ne? İşte ayrıntılar...

HALİS HOCA KİMDİR?

Halis Hoca olarak bilenen Halis Bayancuk, ya da takma adıyla Ebu Hanzala 1984 yılında Diyabakır'da dünyaya gelmiştir. İslami köktendinci eylemci olan Halis Hoca, çeşitli zamanlarda El-Kaide ve IŞİD soruşturmalarında gözaltına da alınmıştır.

Aslen Bingöl Zazalarından olan Halis Bayancuk'un babası Hizbullah'tan hüküm giymiş ve 2016 yılında tahliye olmuş Hacı Bayancuk'tur.

Halis Bayancuk, Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir ve Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur.

Doğu'da medreselerde başladığı dini eğitiminin ardından Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesi'ne kaydolmuştur. Ama üniversitede eğitim almayarak çeşitli hocalardan dersler almıştır. Mısır'da yaklaşık 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür. Türkiye'de 2006 yılında İstanbul, Fatih ve Bayrampaşa'da sohbetlere başlayarak Selefi anlayışa sahip insanları etrafında toplamaya başladı ve bir yandan da sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabilmek için dini bir internet sitesini kurdu ve Tevhid Dergisi'ni çıkardı.

Halis Bayancuk, sosyal medyada paylaştığı videosunda IŞİD hakkında, "IŞİD bizim Müslüman kardeşimizdir. Onlara yönelik her bir saldırıyı bize yapılmış sayarız. Ben inanıyorum ki o savaş akide savaşıdır. Ben o kardeşlerimin yanındayım." ifadelerini kullanmıştır. Ama IŞİD hakkında yapmış olduğu eleştiriler sonrasında örgüt tarafından tekfir edilmiş (kafir ilan edilmiş) ve ölüm tehditleri almıştır.

Bunun dışında örgüt üyelerinin sohbetlerine gelmemesini istemiştir. IŞİD'in İstanbul lideri olduğu iddia edilen Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın ile ilişki içinde olduğu ve IŞİD'in yerel örgütlenmesiyle ise kendi faaliyetleri ile irtibat kurduğu iddia edilmiştir.

IŞİD'e üye kazandırmak için gizli mescit açtığı ve piknik organizasyonları düzenlediği belirtilmiştir.

2017'nin Haziran ayında tutuklandıktan sonra verdiği ifadesinde, "...DEAŞ'ı desteklemem, eleman temin etmem veya böyle bir faaliyete yardımcı olmam düşünülemez." demiştir.

İlk defa 2008 yılında lideri olduğu grubun sinagoga eylem düzenleyeceği iddiasıyla 35 kişi ile beraber gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Bir yıl yattıktan sonra 15 Mayıs 2009'da tahliye edildi. 12 Nisan 2011'de ikinci kez tutuklandı ve yaklaşık iki yıl hapis yattıktan sonra 24 Ocak 2013’te delil kifayetsizliği sebebiyle tekrar tahliye edildi. 14 Ocak 2014'te El-Kaide operasyonunda üçüncü kez tutuklandı Ancak sonrasında Irak ve Şam İslam Devleti'nin Türkiye lideri olduğu iddia edildi. 9 Ekim 2014 tekrar serbest bırakıldı. Ardından Star Gazetesi kendisiyle bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda kendisine Gülen Cemaati'nin komplo kurduğunu iddia etti.

23 Temmuz 2015'te dördüncü kez IŞİD operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. 24 Mart 2016'da tekrar tahliye edildi. Beşinci kez 26 Ağustos 2016'da gözaltına alındı ve ardından serbest bırakıldı. 8 Mart 2017'de Ankara'da konuşmacı olarak katılacağı panelin valilik tarafından iptal edilmesinden ötürü valilik çalışanlarına "müşrik" deyip tehdit savurduğu için altıncı kez gözaltına alındı. Beş gün sonra serbest bırakıldı. 30 Mayıs 2017'de IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla yedinci kez göz altına alındı, 7 Haziran 2017'de tutuklandı. Müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı. 9 Nisan 2020 tarihinde görülen ilk duruşmada hakkında tahliye kararı verildi, ancak cezaevinden çıkmadan hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve yeniden tutuklandı.

HALİS BAYANCUK'A HAPİS CEZASI

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Halis Bayancuk, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Halis Bayancuk savunmasında, "silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını ve Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Halis Bayancuk'u "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın yönetici olduğu örgütün silahlı terör örgütü olması nedeniyle cezasını 15 yıla karar verdi. Tutuklu sanık Halis Bayancuk'un yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri sebebiyle sanığın cezasında indirim uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdi.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Bakırköy 16. Ceza Mahkemesi, sanık Halis Bayancuk'u "El-Kaide silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay bozma kararı verip dosyayı gönderdiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Bayancuk'a terör örgütü DEAŞ kapsamında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme, Halis Bayancuk'un, şartlar oluşmadığından ve yeterli delil elde edilemediğinden "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatine hükmetmişti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle dosyayı iade etmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iadenin ardından yapılan duruşmada, Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesine ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istemişti.

Mahkeme de Bayancuk hakkında görülen davanın, İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Yargılama aşamasında dosya, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi için Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, dosyaların birleştirilmesine karar vermişti.

Birleştirilme kararı sonrasında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Halis Bayancuk'u 18 Eylül'de "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Bayancuk'a, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

HALİS BAYANCUK NEDEN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI?

Terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen kod adı “Ebu Hanzala” olan Halis Bayancuk’a El- Kaide kapsamında yargılandığı davada ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

HALİS HOCAYA 37 YIL CEZA PAYLAŞIMLARININ SEBEBİ NE?

Halis Bayuncuk'u destekleyen kişiler sosyal medyada kampanya başlatıp kısa sürede onu Trend topic yaptılar. Bazı Twitter kullanıcıları bu paylaşımları Halis Bayancuk'a destek olmak için yapmıştır.

İşte o paylaşımlardan bazıları: