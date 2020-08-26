Halis Karataş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eşi kim?

Bugün hakında yayımlanan haberler ile büyük tepki toplayan Halis Karataş, atına yumruk atarken görüntülenmiş sonrasında, herkesten özür dilediğini belirtmişti. İşte ünlü jokey Halis Karataş'ın haatına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Ünlü jokey, 2 Ekim 1972 tarihinde Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı.14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı. Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.

Sihirbaz lakabıyla tanınan Halis Karataş, 6 Ağustos 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazandı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı. Kayın pederinin sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır. 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veli efendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırmış, dünya rekorunda ünlü jokey Frankie Dettori'ye ortak olmuştur. Şampiyon jokeyin bu başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırılmıştır. Halis Karataş Galatasaray taraftarıdır ve şarkıcı Soner'in "Yorgundum" adlı klibinde oynadı.