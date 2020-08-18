Halit Ergenç'ten Ozan Güven'e destek! "Bu işten alnının akıyla çıkacak"

Halit Ergenç, Babil dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Ozan Güven'e destek çıktı. Kendinden 7 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası ile hakkında dava açılan Ozan Güven ile ilgili olarak konuşan Halit Ergenç: "Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır." dedi.

Bir mekan çıkışı aracına binerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Halit Ergenç abil dizisinde başrolü paylaştığı Ozan Güven'in karıştığı şiddet olayıyla ilgili ilk kez konuştu.

"ALNININ AKIYLA ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Güven ile ilgili açıklama yapan Halit Ergenç, şu ifadeleri kullandı:

"Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı."

Halit Ergenç'in bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti ve eleştiriler aldı. İşte Twitter'da sözleriyle trendtopic olan Ergenç ile ilgili yapılan eleştiriler;

Halit Ergenç olayına şaşırmadım çünkü bu errrrrkeklerin hiçbir hareketine şaşırmıyorum artık — Allahın Şanssız Kulu ☂︎ (@lavinsakinol) August 17, 2020

Halit Ergenç'i tanımıyorum pek ama dışarıdan çok duyarlı, aklı başında biri gibi gözüküyordu. Yanılmışım... Bu kadar mı körsünüz ya. Sırf arkadaşı diye karşı tarafla asla empati kurmuyor sizler nasıl sanatçısınız, nasıl insansınız. Nasıl iğrenmeden arkadaşını savunuyorsun. — flakka koçovalııııooo (@Sichelsa) August 17, 2020