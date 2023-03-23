Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında madalyaları topladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu işbirliğinde her yıl düzenlenen "Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri madalyaları topladı.

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Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında madalyaları topladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu işbirliğinde her yıl düzenlenen "Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'nın bu yıl 5'incisi gerçekleştirildi.

Bozüyük Öğretmen evinde gerçekleştirilen Bozüyük ilçe finallerine, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri turnuva sonunda çok sayıda derece alarak madalyaları topladı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında madalyaları topladı

DERECE ALAN ÖĞRENCİLER ÖĞRETMEN VE İDARECİLERİNİ SEVİNDİRDİ

Kendi okullarında katıldıkları Akıl ve Zekâ Oyunları yarışmalarında ön elemelerinde rakiplerini geçerek ilçe finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler ilçe finalinde eğlenerek yarıştılar. Bilecik il finallerine katılacak olan öğrencilerin belirlendiği ilçe finallerinde, dereceye giren öğrenciler il finallerine katılmaya hak kazandılar.

Turnuvada birinci gün ilkokul öğrencileri 5 kategoride, Mangala, Qbitz, Equilibrio, Pentago ve Küre oyunlarında yarıştılar. İkinci gün ise ortaokul öğrencileri 5 Kategoride Kulami, Reversi, Mangala, Pentago ve Küre oyunlarında yarıştılar. Turnuvada Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Akıl ve Zekâ Oyunları kursiyerleri çok sayıda derece alarak öğretmen ve idarecilerini gururlandırdılar.

KAYNAK: İHA

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