Halk otobüsü alevler içinde kaldı
Seyir halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başlayan halk otobüsü birden alev aldı. Düzce'de yaşanan olayda can kaybı bulunmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de seyir halindeki otobüs birden alev aldı. Önce motorundan dumanlar yükselmeye başlayan otobüs yolcuların indirilmesinin ardından alevler içinde kaldı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken yangın hakkında soruşturma başlatıldı.
Birden alev aldı
Olay, öğle saatlerinde, Düzce Kalıcı Konutlar Bölgesi Anıtpark mevkiinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar ile Düzce arasında sefer yapan Sinan Taş idaresindeki 81 ER 445 plakalı halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Sinan Taş otobüsü durdurarak, kapıları açtı.
Yolcular aşağı inerken, otobüs alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüsü söndürdü. Otobüsün bir kısmı yanarken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : düzce, halk otobüsü, yangın
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