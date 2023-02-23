Halk TV muhabirinin zorlu anları! Çekiçle gelen kişi tehdit etti

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya'da canlı yayındayken elinde çekiç bulunan bir vatandaş araya girerek yayını böldü, Demir'i tehdit etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Halk TV muhabirinin zorlu anları! Çekiçle gelen kişi tehdit etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım oluşturduğu Malatya'da yayın yapan Halk TV muhabiri Ferit Demir, Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına canlı bağlandı. Demir, gelişmeleri aktardığı sırada, aracından inen elinde çekiç olan bir vatandaş tarafından araya girdi.

Bu sırada muhabirin yaptığı yayın kesildi. Canlı yayındaki Ayşenur Aslan, "İhbar ediyorum! Ne adına, kim adına" dedi.

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Malatya'dan canlı yayın yapan Ferit Demir o anları şöyle anlattı:

"Daha önce de bu enkazın önünde birçok yayın yapmıştık. Valiliğin açıklamasını okuyacaktım. Malatya'da 14 bin çadır dağıtıldığını, merkezde 3 bin çadır kurulduğunu, 20 bin vatandaşın barındığını, 45 ayrı noktada yemek dağıtıldığını anlatıyordum.

Tam o sırada kamyonetle geçen bir vatandaş camını indirerek 'Yalan söylüyorsunuz, devlet burada var' diye bağırmaya başladı. Çekiç alarak yanımıza geldi. Hepinizi öldürürüm, gebertirim' diye tehditlerde bulundu. Oradan geçen iki vatandaş doğruları anlatıyor' dedi. Onları da tehdit etti, sizi de öldürürüm dedi. Uzun süre sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz' diye tehditlerde bulundu. Elinde çekiç de vardı."

Halk TV muhabirinin zorlu anları! Çekiçle gelen kişi tehdit etti

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