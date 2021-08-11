Halk TV Seda Selek kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Seda Selek ile ilgili detaylı bilgiler...

SEDA SELEK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

41 yaşında olan Seda Selek, 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi’ni kazanan Seda Selek, Turizm Otelcilik bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak 2000 yılında Number One TV isimli kanalda yaptığı sunuculuk ile meslek hayatına atılmıştır. Kanal 24 ekranlarında Kadınlar Meclisi isimli programda yaptığı sunuculuk ve moderatörlüğü ile tanınan Seda Selek, yine Kanal 24 ekranlarında Günün Manşeti isimli programı da sunmaktadır.

TGRT Haber, TV8 ve Haber Global televizyonlarında hem haber sunuculuğu hem de programlar yapan Seda Selek şimdi ise günümüzde Halk TV ekranlarında çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda SOFOS’da da 2020 yılı itibariyle çalışmaktadır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Eşi meslektaşı Tunç Arslanalp ile 2008 yılında evlenmiştir ve bu evliliğinden 2013 doğumlu Duru isminde bir kızı vardır.