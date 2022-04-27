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  3. Halk TV sunucusu Şirin Payzın, kendi ülkesini satıp Almanya'nın Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hesap sormasını istedi! "Osman Kavala kararıyla kuyruklarına basıldı"

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, kendi ülkesini satıp Almanya'nın Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hesap sormasını istedi! "Osman Kavala kararıyla kuyruklarına basıldı"

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Almanya'nın Osman Kavala tepkisine "Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara’ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin." ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, kendi ülkesini satıp Almanya'nın Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hesap sormasını istedi! "Osman Kavala kararıyla kuyruklarına basıldı"

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, geçtiğimiz gün Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren Almanya'ya, adeta "Öyle olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterin" dediği iddia edildi.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, kendi ülkesini satıp Almanya'nın Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hesap sormasını istedi! Osman Kavala kararıyla kuyruklarına basıldı

"KAYNAĞINA GÖSTERECEKSİN"

Şirin Payzın, bir haber sitesinin "Osman Kavala hakkındaki mahkeme kararına Almanya'dan sert tepki Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock Türkiye'nin yükümlülüklerine aykırı hareket ettiğine vurgu yaparken Kültür Bakanı Roth kararı "kişisel intikam" diye nitelendirdi." paylaşımını alıntılayarak, "Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara’ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin" ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, kendi ülkesini satıp Almanya'nın Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hesap sormasını istedi! Osman Kavala kararıyla kuyruklarına basıldı

"KUYRUKLARINA BASILDI"

Şirin Payzın'ın Almanya'dan isteğine takipçilerinden tepki gelirken "Osman Kavala kararıyla kuyruklarına basıldı" yorumu dikkat çekti. Bununla birlikte Payzın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edildi.

Şirin Payzın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası düşüşe geçen dolar sonrası ekranda verdiği tepkiyle de çok konuşulmuştu.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, kendi ülkesini satıp Almanya'nın Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hesap sormasını istedi! Osman Kavala kararıyla kuyruklarına basıldı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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