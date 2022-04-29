Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, son günlerde yaptığı paylaşımlarla "Bu kadar olmaz" dedirtti. Son olarak Almanya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sormasını dahi isteyen Payzın, bu defa Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülere destek çıktı. Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi'nde İslam inancını ayaklar altına aldığı görüntülere "Türkiye laik bir ülke" savunmasında bulunan Payzın, takipçilerini sinirlendirdi.

TEPKİ GÖSTERENLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Payzın, Pegasus çalışanlarına destek çıktığı paylaşımında, "Türkiye laik bir ülke .. Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını,inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır? İsteyen istediği gibi inanır,inancını yaşar Pegasus “bizim duruşumuzla alakası yok” demiş.Evet anladık siz “laik Türkiye’ye “ karşıymışsınız!" ifadelerine yer verdi.

Payzın'a sosyal medya kullanıcılarından, "Mesele içmeleri değil, o alçak ağızlarına İslam inancını sakız etmeleri" şeklinde mesajlar geldi.