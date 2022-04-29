Ramazan Bayramında PTT açık mı, kapalı mı? Bayramda MNG, Aras, PTT, Trendyol, Yurtiçi kargo çalışıyor mu 2-3-4 Mayıs 2022?Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"Son dakika | TFF duyurdu! 2022- 2023 futbol sezonunu takvimi belli oldu! İşte liglerin başlayacağı tarih...Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Yusuf Engin kaldıkları yerden devam ediyor! Aşk yeniden alevlendi, konserde birbirlerinin içine girmişler!Son dakika | Mahkeme idari tedbir koydu! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi!Nihat Hatipoğlu'nun güzellik uzmanı kadına verdiği yanıt şaşırttı! "Cevabım sizi üzecek"Bayram ikramiyesi alacak emekliler dikkat! Dolandırılabilirsiniz!İrem Derici'nin kardeşini görenler gözlerine inanamadı! "Ablası gibi çirkin"Ramazan Bayramında bankalar açık mı 2-3-4 Mayıs 2022? Bayramda bankalar çalışıyor mu, kapalı mı?Son dakika: Kırşehir’den kahreden haber! Yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"

Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, sosyal medya hesabından Kadir Gecesi rakı tokuşturan Pegasus çalışanlarına sahip çıktı. "Türkiye laik bir ülke" diyen Payzın, tepki gösterenlere tepki gösterdi.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! "Türkiye laik bir ülke!"

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, son günlerde yaptığı paylaşımlarla "Bu kadar olmaz" dedirtti. Son olarak Almanya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hesap sormasını dahi isteyen Payzın, bu defa Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülere destek çıktı. Pegasus çalışanlarının Kadir Gecesi'nde İslam inancını ayaklar altına aldığı görüntülere "Türkiye laik bir ülke" savunmasında bulunan Payzın, takipçilerini sinirlendirdi.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! Türkiye laik bir ülke!

TEPKİ GÖSTERENLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Payzın, Pegasus çalışanlarına destek çıktığı paylaşımında, "Türkiye laik bir ülke .. Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını,inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır? İsteyen istediği gibi inanır,inancını yaşar Pegasus “bizim duruşumuzla alakası yok” demiş.Evet anladık siz “laik Türkiye’ye “ karşıymışsınız!" ifadelerine yer verdi.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! Türkiye laik bir ülke!

Payzın'a sosyal medya kullanıcılarından, "Mesele içmeleri değil, o alçak ağızlarına İslam inancını sakız etmeleri" şeklinde mesajlar geldi.

Halk TV sunucusu Şirin Payzın'dan, Kadir Gecesi'nde İslam'ı ayaklar altına alan Pegasus çalışanlarına tam destek! Türkiye laik bir ülke!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT