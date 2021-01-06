Pasaport harçları 2021 | Pasaport ücretleri 2021 | Bordo, yeşil, gri, siyah pasaport fiyatıDenizlispor-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 1 CANLI YAYINHaber Global kanalının sahibi Elnur Abdullayev kimdir? Nereli ? Kaç yaşında?AK Parti'den üç isim hakkında 81 ilde suç duyurusu!Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gümüşhanespor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | MİSLİ.COM CANLI YAYINSeksi futbolcudan hayranlarına 300 TL'lik müstehcen video şovu!Şevval Şahin'in at üzerindeki pozları olay oldu!Son dakika! Fenerbahçe, Mesut Özil ile anlaşma sağladı!SMA hastalığı ilaç fiyatı, tedavisi neden pahalı? | SMA hastalığı yardım toplamak suç mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yayın politikası ve programları ile sürekli gündem olan Halk TV kanalının sahibi olan Cafer Mahiroğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Halk TV adlı kanalın sahibi olmasının ardından isminden bahsettiren Cafer Mahiroğlu hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen detaylar...

HALK TV'NİN SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1966 Sivas dünyaya gelen Cafer Mahiroğlu İngiltere’deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. Ülkemizde ise Halk TV adlı kanalın sahibi olması ile gündem olmuştu. İngilizce öğrenebilmek adına 1980’lerin sonunda İngiltere’ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalışmasının ardından, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğa ilk adımını attı.

1991 senesinde Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi. 2007’de mali krize giren İngiltere’nin ünlü markası Select’i satın alan Mahiroğlu’nun 350’ye yakın mağazası bulunuyor.

55 yaşındaki Mahiroğlu, İngiltere’nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008’de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı. Uluslararası iş ve ekonomi dergisi Forbes’in Türkiye versiyonu 2016 yılında Kasım sayında İngiltere’deki Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun hikayesini kapak yaptı. Forbes dergisi, Mahiroğlu‘nun başarı hikayesini ‘Türk Kumaşı’, ‘Yeni Asil Nadir’ başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT