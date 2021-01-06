Halk TV adlı kanalın sahibi olmasının ardından isminden bahsettiren Cafer Mahiroğlu hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen detaylar...

HALK TV'NİN SAHİBİ CAFER MAHİROĞLU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1966 Sivas dünyaya gelen Cafer Mahiroğlu İngiltere’deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. Ülkemizde ise Halk TV adlı kanalın sahibi olması ile gündem olmuştu. İngilizce öğrenebilmek adına 1980’lerin sonunda İngiltere’ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalışmasının ardından, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğa ilk adımını attı.

1991 senesinde Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi. 2007’de mali krize giren İngiltere’nin ünlü markası Select’i satın alan Mahiroğlu’nun 350’ye yakın mağazası bulunuyor.

55 yaşındaki Mahiroğlu, İngiltere’nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008’de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı. Uluslararası iş ve ekonomi dergisi Forbes’in Türkiye versiyonu 2016 yılında Kasım sayında İngiltere’deki Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun hikayesini kapak yaptı. Forbes dergisi, Mahiroğlu‘nun başarı hikayesini ‘Türk Kumaşı’, ‘Yeni Asil Nadir’ başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.