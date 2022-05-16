Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmalar tamamlandı

İstanbul Havalimanı'nı kent merkezine bağlayacak Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM ile yapılan tünel açma çalışmaları artık sona erdi. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

“İSTANBUL’U RAYLI SİSTEMLERLE NAKIŞ GİBİ İŞLİYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da trafik yükünü hafifletecek metro projelerinde adım adım sona yaklaşıldığını belirterek, İstanbul'daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla 363 kilometreye yükseleceği bilgisini verdi.



İstanbul'da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı'nda TBM ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 TBM, 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31,5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan 7 istasyonun bulunduğu projeyle İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağı teminatı da geldi.

"BİZ, 'HALKA HİZMETİ, HAKK'A HİZMET OLARAK' GÖRÜYORUZ."

Kent merkezinde ve Başakşehir, Arnavutköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlar Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş'a metro ile bağlantılarını sağlanacak. Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Yeni Havalimanı Hattı, Vezneciler-Arnavutköy Hattı, Başakşehir-Kayaşehir Hattı, YHT Hattı ile Marmaray Hatlarına ve Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Hattı'na entegre olduğunu dile getiren Karaismailoğlu; "Biz, 'halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak' görüyoruz." ifadelerinde bulundu.

