Halkbank çalışma saatleri 2021 | Halkbank saat kaçta kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İnsan hareketliliğinin azaltılması için uygulanan tam kapanma sürecinin ardından başlayan kademeli normalleşme süreciyle birlikte bankaların çalışma saatlerinde değişim yaşandı. Bankaların açılış ve kapanış saatleri yeni açıklamalarla birlikte güncellendi. Bu kapsamda Halkbank saat kaçta kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bizlerde sizler için Halkbank'ın çalışma saatlerini araştırdık. İşte detaylar...

HALKBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2021?

Halkbank, 17 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla öğleden önce 09.30-12.30 öğleden sonra ise 13.30-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Banka saat 17.00'de kapanacak. 16.30 itibariyle ise şubeye yeni müşteri alınmayacak.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Halkbank açılış saati: 09.00

Halkbank öğleden önce kapanış saati: 12.30

Öğle arası: 12.30 -13.30

Halkbank öğleden sonra açılış saati: 136.30

Halkbank kapanış saati: 17.00

Not: Saat 16.30'dan sonra müşteri kabul edilmeyecek.