Haluk Bilginer evli mi, kimle evli? Eşi kimdir? Haluk Bilginer'in eski eşi kim, ilk eşi kimdir?​​​​​​​

Haluk Bilginer evli mi, kimle evli? Usta oyuncu Haluk Bilginer bir süredir ekranlardan uzaktı. Bilginer, Baba dizisinde başrol oyuncusu olarak ekranlara yeniden döndü. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncunun Eşi kimdir? Haluk Bilginer'in eski eşi kim, ilk eşi kimdir? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.

HALUK BİLGİNER KİMDİR?

1954’te İzmir’de doğan Haluk Bilginer’in babası Tahsin bey sigortacı, annesi Bedriye hanım ise ev hanımıdır. Çiftin üç çocuğunun 2’incisi olarak dünyaya gelen Haluk Bilginer, İzmir Türk Koleji'nde okuduktan sonra lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi. Cahit Gürkan'ın öğrencisi olan Haluk Bilginer, Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü kazandı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalışan Haluk Bilginer, Ankara Devlet Konservatuarı’nda tiyatro öğrenimi gördü.

1971’de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne giren Haluk Bilginer, Devlet Konservatuarı’ndaki eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 1977 yılında İngiltere'ye Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bünyesinde eğitimini sürdüren Haluk Bilginer, 1980-1993 yıllarında İngiltere'de televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda oyuncu olarak yer aldı. 1980 ile 1991 yılları arasında İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol alan Haluk Bilginer’in oynadığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: Kafkas Tebeşir Dairesi, My Fair Lady, Pal Joey, Macbeth, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera. EastEnders dizisinde 250 bölüm hayat verdiği Kıbrıslı Mehmet Osman rolüyle ün kazanan Haluk Bilginer, 1987’de Gecenin Öteki Yüzü adlı Film çekimi için İstanbul'a geldi.

1990’da Zuhal Olcay ve Ahmet Levendoğlu ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu’nun Kan Kardeşleri (Willy Russell), Aldatma (Harold Pinter), Çöplük (Turgay Nar), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Balkon (Jean Genet) ve Histeri (Terry Johnson) oyunlarında başrol oynayan Haluk Bilginer, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye’de ise Yavuz Özkan'ın İki Kadın filminde rol aldı. 1996 yılında Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından İstanbul Kanatlarımın Altında, Usta Beni Öldürsene, Masumiyet gibi ses getiren, ödüllü filmlerde yer aşan alan Haluk Bilginer, Safiyedir Kızın Adı, Ateşten Günler, Son Söz Sevginin, Borsa, Eyvah Babam, Gülşen Abi, Tatlı Hayat, Eyvah Kızım Büyüdü, Cesur Kuşku, Karanlıkta Koşanlar, Sayın Bakanım, Yine de Aşığım ve Hayat İşte gibi birçok televizyon yapımında rol aldı.

Türkiye'deki sinema kariyerine 1987 yapımı Kara Sevdalı Bulut adlı filmle başlayan Haluk Bilginer, 17.yüzyılda, uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak dünya tarihine adını yazdıran Hezarfen Ahmet Çelebi'nin yaşam öyküsünün anlatıldığı, İstanbul Kanatlarımın Altında (1995) adlı başarılı filmde Evliya Çelebi’ye hayat verdi. 1997’de çekilen Masumiyet filmindeki performansıyla büyük başarı elde eden Haluk Bilginer, aynı yıl Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı, Uğur Polat ve Sanem Çelik gibi isimlerin de oynadığı Çimen ve Filler adındaki filmde rol aldı.

Haluk Bilginer'in bugüne kadar aldığı ödüller:

Afife Tiyatro Ödülleri, En iyi erkek oyuncu, Histeri; Ankara Sanat Kurumu, En iyi çevirmen, Aldatma; 1997 yılında ÇASOD, En İyi Oyuncu, Masumiyet ve 34. Antalya Film Şenliği, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 1998 yılında Ankara Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; Adana Altın Koza, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet ve Nihavent Mucize; Angers (Fransa) Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 2004 yılında 9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Neredesin Firuze.

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HALUK BİLGİNER EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004 yılında ayrılan Haluk Bilginer, sonrasında bir süredir beraber olduğu şarkıcı ve oyuncu olan Aşkın Nur Yengi ile 6 Haziran 2006 yılında evlendi. Bu evlilikten olan kızları Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğdu. Çift, 2012’de boşandı.

Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, 2018 yılında yeniden barışarak, aynı eve taşınmıştı.

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FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2016 - Ben-Hur ( Simonides) (Sinema Filmi)

2015 - Kırık Kalpler Bankası (Yusuf Yağmur) (Sinema Filmi)

2015 - Komedi Türkiye (Jüri) (Tv Programı)

2014 - Rosewater (Baba Akbar) (Sinema Filmi)

2013 - Zoraki Radikal (Nazmi Kemal) (Sinema Filmi)

2013 - Kış Uykusu (Aydın) (Sinema Filmi)

2013 - 2014 - Kaçak (Ustura Faysal) (TV Dizisi)

2012 - Çanakkale Çocukları (Kasım) (Sinema Filmi)

2012 - Hayatımın Rolü (Müşfik) (TV Dizisi)

2012 - Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Evliya Çelebi/Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2012 - Acayip Hikayeler (Sinan) (TV Dizisi)

2011 - İstanbul'un Altınları (Reşat Altın) (TV Dizisi)

2011 - W.E. (Sinema Filmi)

2010 - Newyork'ta Beş Minare (Hacı Gümüş) (Sinema Filmi)

2010 - Cuma'ya Kalsa (Cuma) (TV Dizisi)

2010 - Ezel 2. Sezon (Kenan Birkan) (TV Dizisi)

2009 - Uluslararası (Ahmet Sunay) (Sinema Filmi)

2009 - Sıkı Dostlar (Hikmet) (TV Dizisi)

2009 - Suluboya (Sinema Filmi)

2009 - Buz Devri 3 : Dinozorların Şaf... (Diego (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2009 - 7 Kocalı Hürmüz (Kuşçu Cebrail) (Sinema Filmi)

2008 - Nerede Kalmıştık (Ateş) (TV Dizisi)

2008 - Güneşin Oğlu (Alper Canan) (Sinema Filmi) -

2008 - Devrim Arabaları (Necip) (Sinema Filmi) -

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi) -

2007 - Sihirli Oyuncakçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Sevgili Dünürüm (Ahmet) (TV Dizisi)

2006 - Polis (Musa Rami) (Sinema Filmi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Muhtar) (Sinema Filmi)

2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüld... (Karagöz) (Sinema Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (Müsteşar Samim Bayraktar) (TV Dizisi)

2004 - Hırsız Var! (Seçkin Doruk) (Sinema Filmi)

2002 - Hititler (III. Hattuşili) (Sinema Filmi)

2002 - Buz Devri (Diego Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Tatlı Hayat (İhsan Yıldırım) (TV Dizisi)

2001 - Karanlıkta Koşanlar (Ali) (TV Dizisi)

2001 - Cesur Kuşku (Cesur) (TV Dizisi)

2001 - Buffalo Soldiers (The Turk) (Sinema Filmi)

2001 - Acemi Askerler (Türk) (Sinema Filmi)

2000 - Filler ve Çimen (Sabit Üzücü) (Sinema Filmi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Sedat) (TV Dizisi)

2000 - Borsa ( ) (TV Dizisi)

1999 - Oyuncak Hikayesi 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Harem Suare (Abdülhamit) (Sinema Filmi)

1999 - Güle Güle (Kasap) (Sinema Filmi)

1998 - Eyvah Babam (Sedat) (TV Dizisi)

1997 - Nihavend Mucize (Erol Alemdaroğlu) (Sinema Filmi)

1997 - Medeni Haller (Haydar) (TV Dizisi)

1997 - Masumiyet (Bekir) (Sinema Filmi)

1997 - Kördüğüm (TV Dizisi)

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında (Evliya Çelebi) (Sinema Filmi)

1996 - Usta Beni Öldürsene (Aaron) (Sinema Filmi)

1996 - 80. Adım (Savcı) (Sinema Filmi)

1995 - Oyuncak Hikayesi (Tükçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1994 - Gülşen Abi (Abidin Özbidin / Gülşen Abla ) (TV Dizisi)

1993 - Son Söz Sevginin (Tahsin) (TV Dizisi)

1992 - İki Kadın (Metin) (Sinema Filmi)

1992 - The Adventures of Young indiana jones (İsmet Bey) (Sinema Filmi)

1991 - Ölür Ayak (Ömer) (Sinema Filmi)

1991 - Safiyedir Kızın Adı (TV Dizisi)

1991 - Memories of Midnight (Sinema Filmi)

1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi)

1987 - Lionheart (Tüccar) (Sinema Filmi)

1987 - Kara Sevdalı Bulut (Atilla) (Sinema Filmi)

1987 - Ishtar (Gerilla Lideri) (Sinema Filmi)

1987 - Gecenin Öteki Yüzü (TV Dizisi)

1987 - Ateşten Günler (Ahmet Rıfkı) (TV Dizisi)

1986 - Half Moon Street (1. Arap) (Sinema Filmi)

1985 - Eastenders (Mehmet Osman) (TV Dizisi)

1981 - Bergerac (Ahmed) (TV Dizisi)