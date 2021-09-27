Haluk Levent duyurmuştu! AHBAP 6.000 TL burs başvurusu nasıl yapılır? | AHPBAP kira yardımı başvuru şartları nedir?

Toplumsal sorunlara duyarsız kalmayışı ve kurucusu olduğu AHBAP derneğiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşarak halk tarafından büyük takdir kazanan sanatçı Haluk Levent resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu defa üniversiteli gençlere umut oldu. Levent, son günlerde ülkenin gündeminden düşmeyen "fahiş kira ve yurt fiyatları" meselesine el attı. Ünlü şarkıcı AHBAP ile iş birliğinde gençlere maddi destek vereceğini belirtti. Bunun ardından "AHBAP 6.000 TL burs başvurusu nasıl yapılır? | AHPBAP kira yardımı başvuru şartları nedir?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

AHBAP 6.000 TL BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haluk Levent'in resmi Twitter hesabında duyurduğu açıklamada "Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın." ifadeleri yer aldı.

Fahiş kira ve yurt fiyatları sebebiyle barınma imkanları zorlaşan gençler AHBAP kira yardımı için başvurularını ahbap.org adresine giriş yaparak "Konaklama Desteği Bursu" seçeneğinden kullanıcı adı ve parolalarıyla giriş yaparak başvurularını tamamlamış olacaklar. Başvuruların incelenmesi sonucunda, burs almaya hak kazanan adaylara 6.000 TL burs ödenecek.

AHPBAP KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) burs başvuruları için Haluk Levent, sosyal medya hesabında dün akşam (25 Eylül 2021) "Dün duyurusunu yapmıştık canlarım! Başvurular açıldı." ifadelerini kullandığı tweeti paylaştı. Barınma hakkı zorlaşan 500 gence 6.000 TL maddi destek yardımı gerçekleşecek. Başvuru şartlarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi ancak, öğrenciler için istenen belgeler duyuruldu.

ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER

Öğrenci Belgesi (e-devlet veya ıslak imzalı olarak okulunuzdan alınabilir.)

Kimlik Fotokopisi (arkalı/önlü)

Vesikalık Fotoğraf (son 6 aya ait)

Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir.)

Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama Belgesi (e-devletten alınabilir.)

Öğrencinin tam hizmet dökümü (4A, 4B, 4C \ e-devlet’ten alınabilir.)

Var ise Engel durumunu gösteren belge (sağlık kurulundan alınmış güncel)

Var ise Yoksulluk belgesi

Var ise yurt içi ve yurt dışı başarı belgesi (alınan Talep Dilekçesi - Burs alacak kişinin kendi el yazısı ile hazırladığı ve içeriğinde; gelir durumunu, iletişim bilgilerini ve neden bu bursu istediğini içeren ad-soyad, tarih ve ıslak imzalı talebi. (A4 kağıdına tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.)

Anne ve babaya ait gelir belgesi

Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/gelir kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge. E-devlet’ten alınabilir.)

Anne ve babanın taşınmaz tapu kaydı (E-devlet’ten alınabilir)

Anne ve babanın adına var ise araç kaydı, yok ise e-devlet’ten alacağı üzerine kayıtlı araç belgesi. (Aynı ev içerisinde yaşayan başka aile ferti var ise onun için de; gelir belgesi, taşınmaz ve araç kaydı eklenmelidir.)