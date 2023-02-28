Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"

Ülkemizde yaşanan 7.7 ve 7.6 Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem felaketi sonrası, devletimizin anında seferber olarak deprem bölgesine koşması bazı çevreler tarafından bilinçli bir şekilde "Geç müdahale edildi devlet yok" iftiraları atılarak, aynı çevreler AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent'i ön plana çıkarak, o derneğin yardım ettiğini söyleyerek küçük bir yardım derneğini devletten büyük göstererek devleti zafiyet içinde gösterme çabaları çok tepki çekmişti. Konu ile ilgi AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.