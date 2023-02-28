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Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Kahramanmaraş depremi sonrası yardımlar konusunda bazı çevreler tarafından bilinçli bir şekilde sürekli gündeme getirilerek, devlet ile kıyaslanmaya çalışılan AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar.
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