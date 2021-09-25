Haluk Levent'ten ev ve yurt sıkıntısı yaşayan öğrencilere mükemmel jest!

Duyarlı davranışları ve kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla büyük takdir kazanan sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bu defa üniversiteli gençlere umut oldu. Levent, son günlerde ülkenin gündeminden düşmeyen "fahiş kira ve yurt fiyatları" meselesine el attı. Gençlere maddi destek vereceğini belirten Levent, üniversitelilerin gönlüne taht kurdu.

"KALDIĞINIZ EVİN KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYORSANIZ..."

Haluk Levent'in resmi Twitter hesabında duyurduğu açıklamada "Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın." ifadeleri yer aldı. Twitter paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alan Levent'e , öğrenciler " sen nasıl bir kralsın Haluk abi" yorumlarında bulunarak, öğrencisinden mezununa binlerce kişi övgü dolu mesajlar gönderdi.