Hamas: BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşma Arap birliğine ters

Filistin Hamas direniş hareketinin siyasi büro şefi İsmail Haniyeh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD'nin aracılık ettiği son anlaşmayı kınayarak, anlaşmadan tek fayda sağlayan tarafların sadece "ABD ve İsrail" olduğunu ifade etti. Filistin Hamas direniş hareketinin siyasi büro şefi İsmail Haniyeh Lübnan'ın El-Manar televizyonuna BAE ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını değerlendirdi. Haniyeh, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu anlaşmanın tek kazanç sağlayan tarafları olarak nitelendirdi.

"BAE'DEN ZİYADE TRUMP VE NETANYAHU'YA FAYDA SAĞLIYOR"

Abu Dabi'nin Tel Aviv rejimi ile ilişkileri normalleştirme kararını "haksız" olarak belirten Haniyeh, anlaşmanın Filistin ve Filistin halkının çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi. Haniyeh "BAE'nin kendisinden daha çok Trump ve Netanyahu'ya fayda sağlıyor"dedi. Haniyeh, Filistinlilerin İsrail'in yerleşim genişletme politikalarına ve işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bölümlerini ilhak etme planlarına karşı birleşmeleri gerektiğini belirtti. Haniyeh, "Abu Dabi, Beyaz Saray tarafından 13 Ağustos'ta açıklanan normalleştirme anlaşmasının ilhakı engellemek ve İsrail ile Filistin çatışmasına sözde iki devletli çözümü kurtarmak için başarılı bir araç olduğunu iddia ediyor" dedi.

ARAP FİKİR BİRLİĞİNE TERS

Haniyeh "Tel Aviv rejimiyle ilişkilerin normalleşmesinin İsrail-Filistin çatışmasının çözümü ve egemen bir Filistin devletinin kurulması bağlamında olması gerektiği şeklindeki uzun süredir devam eden Arap fikir birliğine ters düşen barış anlaşmasıdır" ifadelerini kullandı.