Hamas'tan İsraile büyük şok! Hamas görüntüleri yayınladı, İsrail tanklarını böyle vurdular

İsrail -Hamas savaşı, İsrail'in Gazze'ye karadan girmesiyle kara savaşı şiddetini artırarak devam ediyor. Hamas tarafından yayınlanan görüntülerde İsrail tanklarının vuruluş anını yayınladılar. İşte o görüntüler.

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Hamas'tan İsraile büyük şok! Hamas görüntüleri yayınladı, İsrail tanklarını böyle vurdular 1

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 27. gününde de devam ediyor.

İşte İsrail'in saldırılarında gün içinde yaşanan gelişmeler:

HUSİLER, İSRAİL'İ HEDEF ALDI

- Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin’de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı." ifadesini kullandı. Gazze'de İsrail saldırıları durana dek askeri operasyonlarının süreceğini belirten Seri, saldırıyı zulüm altındaki Filistin halkının zaferi, Yemen halkı ve ümmetin tüm halklarının istekleri ve çağrılarına icabet için yaptıklarını vurguladı.

HAMAS: İKİ İSRAİL ASKERİ ARACI İMHA EDİLDİ

- Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Telegram sayfasından açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'nin kuzeybatısında İsrail'e ait 2 askeri aracın "Yasin-105" tanksavar roketiyle imha edildiği aktarıldı.

Hamas'tan İsraile büyük şok! Hamas görüntüleri yayınladı, İsrail tanklarını böyle vurdular 2

RUSYA'DAN İSRAİL'E SOĞUK DUŞ: KENDİNİ SAVUNMA HAKKI YOK

- Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasily Nebenzya, BM Genel Kurulu'nun özel oturumunda yaptığı açıklamada, İsrail'in işgalci bir güç olması nedeniyle kendisini savunma hakkının olmadığını söyledi

İSRAİL TANKLARINININ VURULMA ANI

ÇATIŞMALARDA 33 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

- Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım itibariyle İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 33 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılarak, hayatını kaybeden gazetecilerin 28'inin Filistinli, 4'ünün İsrailli ve 1'inin Lübnanlı olduğu belirtildi.

İRAN, ABD'NİN GİZLİ TOPLANTISINI AÇIKLADI

- Khatam-al Anbiya Merkez Karargahı Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Komuta Ağı Üyesi Tümgeneral Gholam Ali Rashid, ABD'nin ikiyüzlü tavır takındığını belirterek, ABD'nin "Savaşın büyümemesi için tedbir alıyoruz." açıklamasının kesinlikle güvenilir olmadığını söyledi. General Ali Rashid, ABD'nin Gazze'ye silah ve askeri donanım yığmaya devam ettiğini, Amerikalı generallerin İsrailli mevkidaşlarıyla gizli bir üste kara harekatına destek için bir araya geldiklerini ifade etti. Gholam Ali Rashid, Amerikalı üst düzey generallerin, İsrailli mevkidaşlarıyla Tel Aviv'de gizli bir yer altı üssünde kara harekatına destek için bir araya geldiklerini, aldıkları istihbarat üzerinden açıkladı: "İran Silahlı Kuvvetleri, CENTCOM komutanlarının yanı sıra ABD Ordusu ve Donanması'nın da Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını denetlemek ve yönlendirmek için Tel Aviv'deki bir yeraltı üssünde İsrailli komutanlarla bir araya geldiği istihbaratını aldı. Ortaya çıkan durum, ABD'nin bölgedeki savaşı sınırlama iddiasıyla çeliştiğini gösteriyor, kaldı ki işgal altındaki Filistin'e halihazırda binlerce yıkıcı bomba ve füze gönderildi ayrıca İsrail'e kara savaşları için talimat ve destek de sağlanıyor."

CİBALİYE'DE AĞIR KAYIPLAR

- İsrial'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanı onlarca masum hayatı söndürdü. 24 saat içinde iki kez savaş uçaklarına hedef olan bölgede ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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