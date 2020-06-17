Hamdi Gezmiş kimdir? sorusu en çok aranan haberler arasında yerini aldı. Devrimci hareketin öncülerinden Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş 68 yaşında hayatını kaybetti. Gezmiş'in ölüm haberini ağabeyi Bora Gezmiş duyurdu. Bora Gezmiş; "Kardeşim Hamdi Gezmiş bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze hakkında daha sonra gerekli bilgi verilecektir," dedi. Peki Hamdi Gezmiş kimdir? Hamdi Gezmiş neden öldü? Ne iş yapıyor? Deniz Gezmiş kimdir? Nereli? Mezarı nerede?

DENİZ'İN VASİYETİNDEKİ KARDEŞİ

Deniz Gezmiş, idamından önce babasına yazdığı son mektubunda kardeşi Hamdi Gezmiş'in bilim adamı olmasını istediğini belirterek, “Baba, (...) Kitaplarımı kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir” satırlarını yazmıştı.

HAMDİ GEZMİŞ KİMDİR?

Hamdi Gezmiş, 1952 yılında Erzurum’da doğdu. 1973 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Maliye bölümünü bitirdi. 1974-1977 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora programına devam etti.

1978-1983 yılları arasında İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde müfettiş olarak görev yaptı. 1983 yılından 1999 yılına kadar serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı.

Hamdi Gezmiş 3568 sayılı kanun tahtında Ekim 1999 yılında yeminli mali müşavir olarak özel bir şirket kurdu. Aynı zamanda Deniz Gezmiş Vakfı'nın kurucusu olan Hamdi Gezmiş, vakfın başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Hamdi Gezmiş ile ilgili haberlerde kullanılan aşağıdaki fotoğrafta, Deniz Gezmiş’in yanındaki kişi Hamdi Gezmiş değildir.

Bu fotoğrafların Hamdi Gezmiş olarak paylaşılmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/TeP9Lqkwxz — Deniz Gezmiş Vakfı (@denizgezmisvkf) June 17, 2020

Deniz Gezmiş Vakfı'ndan fotoğraf ricası

Öte yandan Hamdi Gezmiş'in vefatının ardından sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Deniz Gezmiş ile birlikte duran bir kişinin Hamdi Gezmiş olduğu iddia edilerek paylaşımlar yapıldı. Deniz Gezmiş Vakfı, fotoğraftaki kişinin Hamdi Gezmiş olmadığını belirterek paylaşımlarda hassasiyet gösterilmesini istedi.