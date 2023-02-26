Hamed Shiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamed Shiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamed Shiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamed Shiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamed Shiri 16 Nisan 1986 tarihinde Amol, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حامد شیری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamed Shiri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamed Shiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hamed Shiri'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamed Shiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamed Shiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamed Shiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamed Shiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Shamoushak

1 Temmuz 2006 yılında Moghavmat Sepasi

30 Haziran 2008 yılında Shamoushak

1 Temmuz 2009 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2011 yılında Saipa FC

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

Hamed Shiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamed Shiri şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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