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Hamile iki anne Covid-19 oldu, bebeklerini göremeden vefat ettiler!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ceylin Göktaş, Finike ilçesinde ise Nursel Aksoy koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Göktaş, 10 gün önce doğan bebeğine doyamadan vefat ederken Nursel Aksoy ise ikiz bebeklerini bile göremeden salgının kurbanı oldu.

Hamile iki anne Covid-19 oldu, bebeklerini göremeden vefat ettiler!

Kumluca ilçesinde, hastanede doğum yapan Ceylin Göktaş (30) isimli kadında, doğumdan bir gün sonra  korona virüs belirtileri başladı. Ardından hemen hastanede tedaviye başlandı. 10 gün süren tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahaleler Göktaş’ı hayatta tutmaya yetmedi. Göktaş, bugün Kumluca Hacılevliler Zeytinlik Mezarlığında alınan Covid-19 korona virüs tedbirleri eşliğinde toprağa verilirken arkasında 10 günlük bebeğini bıraktı.

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Finike ilçesinde ise hamile olan Nursel Aksoy’un doğumuna bir ay kala korona virüse yakalandı. Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde korona virüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Nursel Aksoy'un cenazesi de alınan korona virüs tedbirleri eşliğinde Finike Şehir Mezarlığında defnedildi.

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