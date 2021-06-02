Hamile olduğu iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı'dan yanıt geldi!

Uzun zamandır Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı birlikteliklerini evlilikle taçlandıracaklarını açıklamıştı.

Yaptıkları ve paylaştıklarıyla magazin gündeminde sık sık yerini alan Subaşı bu kez 3 aylık hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Subaşı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iddialara yanıt verdi.

"NASIL OLACAK Kİ HAMİLE HALİMLE?"

Subaşı yediği yemeğin fotoğrafını paylaşarak, "Sonra karnım falan çıkar aman Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar. Bir de yarın büyük parti düzenliyorum durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" diyerek çıkan haberleri tiye aldı.

STORY İZLENME SAYISIYLA HAVA ATTI

Subaşı hakkında haber yapan gazetecilerle kafa bulduğunu söyleyerek izlenme sayısının 4 milyondan fazla olduğunu belirten şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.