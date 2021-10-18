Hamile olduğu öğrenilen Ece Çeşmioğlu'na Taner Ölmez'den çok konuşulacak bebek hediyesi! Kesenin ağzını açtı!

Geçtiğimiz haziran ayında güzel bir törenle hayatlarını birleştiren Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun bebek bekledikleri haberi magazin gündeminde yer almıştı.

Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü

400 BİN TL'LİK SPOR ARABA

Baba olacağını öğrendiğinden beri çok heyecanlı olan oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu'na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı

Ünlü oyuncu, 5 aylık hamile olan eşine 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldı.