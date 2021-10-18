Hamile olduğu öğrenilen Ece Çeşmioğlu'na Taner Ölmez'den çok konuşulacak bebek hediyesi! Kesenin ağzını açtı!
Haziran ayında nikah masasına oturan Taner Ölmez-Ece Çeşmioğlu çiftinden güzel haber geldi. Hamile olduğu öğrenilen Ece Çeşmioğlu için Taner Ölmez hediye aldı.
Geçtiğimiz haziran ayında güzel bir törenle hayatlarını birleştiren Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun bebek bekledikleri haberi magazin gündeminde yer almıştı.
Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü
400 BİN TL'LİK SPOR ARABA
Baba olacağını öğrendiğinden beri çok heyecanlı olan oyuncu Taner Ölmez, eşi Ece Çeşmioğlu'na dünyaya gelecek bebekleri için doğum hediyesini şimdiden aldı
Ünlü oyuncu, 5 aylık hamile olan eşine 400 bin TL değerinde spor bir araba satın aldı.