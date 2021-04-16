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  3. Hamilelerin gözü aydın! Anne adaylarının gözde meyvesi karpuz tezgahlarda yerini aldı

Hamilelerin gözü aydın! Anne adaylarının gözde meyvesi karpuz tezgahlarda yerini aldı

Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı. Mis gibi kokusu, sulu sulu lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan karpuzun satışının başlaması sevindirdi. Kilosu 7,5 TL'den satılan karpuza vatandaşlarda yavaş yavaş ilgi göstermeye başladı.

Hamilelerin gözü aydın! Anne adaylarının gözde meyvesi karpuz tezgahlarda yerini aldı

Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmesi karpuz tezgahlarda yerini aldı. Zonguldak'ta tezgahların vazgeçilmezi karpuz yerini aldı. Kilosu 7,5 TL'den satılan karpuza vatandaşlarda yavaş yavaş ilgi göstermeye başladı. Öte yandan, karpuza en çok ilgiyi ise hamile kadınların ilgi gösterdiği öğrenildi. Esnaf Hüseyin Akgöz, "Karpuzlar tezgahlarda yerini almaya başladı. Karpuzumuz yerlidir. Antalya'dan geldi. Kilosu 7,5 TL'den şuanda satılıyor. Yurt dışı değil. Halkımıza en iyi ve taze ürünleri satmaya çalışıyoruz. Karpuza yavaş yavaş ilgi artıyor" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hamilelerin gözü aydın! Anne adaylarının gözde meyvesi karpuz tezgahlarda yerini aldı

Hamilelerin gözü aydın! Anne adaylarının gözde meyvesi karpuz tezgahlarda yerini aldı

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