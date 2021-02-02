Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı kalktı mı 2021 ? Ne zaman bitiyor?

Türkiye'de Karadeniz ve Marmara denizinde avlanan hamsi balığı vatandaşların çokça tercih ettiği bir balık türüdür. Bu türün popülasyonunun korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı belirli dönemlerde avlanmayı yasaklayarak bu türün çoğalması için önlemler almaktadır. Bu kapsamda alınan avlanma yasağı 2021 yılında 7 Şubat tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak bakanlık bu yasak kararında esnemeye gitti.

HAMSİ AVI SERBEST Mİ, YASAKLANDI MI?

Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede hamsi avının yasağı 7 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı yasağı son olarak, 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Alınan yeni karara göre İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alandaki hamsi avı yasağı kaldırıldı .Diğer bölgeler için getirilen yasak ise 7 Şubat'ta sona erecek.

Yapılan yeni değerlendirmeler neticesinde hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır.

HAMSİ AVI YASAĞI KALKTI MI 2021? NE ZAMAN BİTİYOR?

Hamsi avı yasağına 28 Ocak - 7 Şubat 2021 tarihleri arasında kısıtlama getirildi. Buna göre İstanbul Boğazının tamamı ve İstanbul ili Sarıyer İlçesinin Kumköy Aslan Burnu’nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda hamsi avı yasağı bulunmaktadır.