Hamsi bereketlendi, herkes hamsiye doyacak!

Karadeniz'de uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon hem palamut hem de hamside bolluk yaşanıyor.

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Hamsi bereketlendi, herkes hamsiye doyacak!

Karadeniz'de uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon hem palamut hem de hamside bolluk yaşanıyor.

Trabzon Balık Halinde, bugünlerde tezgâhlarda hamsi bolluğu yaşanırken kilosu 35-40 TL arasında değişiyor. Bu sezon vatandaşın palamuda doyduğunu şimdi de aynısı hamside beklediklerini belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, "Hamsi genellikle Ordu, Giresun açıklarında avlanan hamsi geliyor. Bu günlerde de bollanmaya başladı. Kilosu 30-35 TL arasında satıyoruz. Vatandaş palamuttan doydu şimdi de hamsi ile doysun. İnşallah böyle devam eder, vatandaş bol bol yer. Yıllar sonra ilk kez bu kadar bolluk oldu. Gün geçtikçe inşallah daha da bol olur. Vatandaş genelde hamsiyi soruyor dolayısıyla en fazla hamsi satıyoruz. Balık fiyatlarımız tirsi 50 TL, çinekop 100 TL, istavrit 60 TL, palamut 60-70 TL" dedi.

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"Genelde "Palamudun çok olduğu yıllarda hamsi az olur" derler ancak bu sezon farklı oldu"

Yıllar sonra ilk kez bu sezon hem palamutta hem de hamsi de bereketli bir dönem yaşadıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Palamudun ardından sonra ilk kez bu kadar bol hamsi geldi. 2005 yılında palamut bolluğu yaşamıştık aradan geçen zaman içerisinde aynı durumu ilk kez bu sezon gördük. Bundan sonra da hamsi bolluğu devam eder diye düşünüyorum. Genelde "Palamudun çok olduğu yıllarda hamsi az olur" derler ancak bu sezon farklı oldu. Bu sezon palamutta hamsi de bol oldu diyebiliriz. Palamudun peşinden hamsi bolluğu devam ediyor. Bu gün itibariyle hamsi hem daha bol hem de daha iri geldi. Artık hamsi tam kıvamını girdi sayılır tam yenecek zamanı. Hamsi kilosu 40 TL, mezgit 100 TL, tirsi 60 TL, kefal 50 TL, uskumru 70 TL. Vatandaş hamsi başta olmak üzere mezgit, istavriti tercih ediyor. Hamsi bundan sonra da bol çıkarsa fiyatı daha da düşecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

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