Hamza Dağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme gelmesi üzerine, uzun süredir siyasetçi kimliğini kamuoyu ile paylaşarak mecliste söz sahibi olan Hamza Dağ'ın hayatı merak konusu oldu. İsmi AK Parti ile özdeşleşen İZmir Milletvekili Hamza Dağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Koronavirüse mi yakalandı? İşte cevaplar...

HAMZA DAĞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde, Resul ile Hacer Dağ çiftinin çocukları olarak dünyaya gelen Hamza Dağ, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde lisans eğitimi görmüştür. Hukuk Fakültesini bitrmesinin ardından avukat unvanına sahip olan 40 yaşındaki Dağ, serbest avukat olarak başladığı meslek hayatını, Değişim Avukatlar Grubunun kurucusu olarak devam ettirmiştir.

24. Dönemde İzmir Milletvekili seçilen Dağ, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Hamza Dağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

HAMZA DAĞ KORONA MI OLDU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Twittter üzerinden paylaştığı notta, TBMM Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Karantina sürecini evde geçirdiğini ifade eden Dağ, dua isteyerek "Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum." ifadelerini kullandı.