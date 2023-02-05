Hamza Mouali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Mouali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Mouali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Mouali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Mouali 16 Ocak 1998 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Mouali Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hamza Mouali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Mouali'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Mouali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hamza Mouali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hamza Mouali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Mouali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paradou AC

10 Ağu 2022 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2024 yılında Paradou AC

Hamza Mouali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Mouali şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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