Hande Ataizi'nden olay laflar! Sokaktaki adam Kenan İmirzalıoğlu'ndan daha iyi oynar
YouTube'da yayınlanan Sorgu Odası programına katılan Hande Ataizi Kenan İmirzalıoğlu için "Onu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adamı al daha iyi oynar" sözleriyle gündeme geldi.
Ertem Şener ile YouTube kanalında sohbet eden oyuncu Hande Ataizi Keşke şununla aynı dizide oynasam dediğin oldu sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ derken en beğenmediği isim ise Kenan İmirzalıoğlu oldu.
"KENAN'I YETENEKLİ BULMUYORUM"
Ataizi "Keşke şununla aynı dizide/filmde oynasam dediğin oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu, onunla bir projede yer almak isterim. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'yu ise yetenekli bulmuyorum ve beğenmiyorum. Sokaktan geçen bir adamı al, daha doğal ve daha iyi oynar."
HANDE ATAİZİ KİMDİR?
Oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Hande Ataizi 2 Eylül 1973, Bursa doğumludur. ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filminde gösterdiği oyunculuğu ile ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü alınca magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Sunuculuk yaptığı programda Sevda Demirel'in tokat atmasıyla ne olduğunu şaşıran Hande Ataizi'nin o görüntüleri capslere konu edinmişti.
ROL ALDIĞI DİZİ VE TV PROGRAMLARI
Filmografi
1996 Mum Kokulu Kadınlar Belkıs
1999 Kahpe Bizans Mağdure Bacı
2000 Melekler Evi Arzuhan Öztürk
2007 Çılgın Dersane Coğrafya öğretmeni Yıldız
Televizyon
1993 Yaz Evi Gülçiçek
1995 Sahte Dünyalar Handan Karadağ
1996 Kaldırım Çiçeği Ayla
1997 Hande ile Açık Açık Kendisi Sunucu
1998 Ruhsar Ruhsar Dizi / Başrol
1999 Yüzleşme Nurgül/İnci Dizi / Başrol
2001 İki Kere Kiki Kendisi Sunucu, Cem Davran ile.
2002 Anne Babamla Evlensene Sema
2003 Estağfurullah Yokuşu Gazel
2004 Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev
2005 Hande Ataizi ile En Çekici Kendisi Sunucu
2006 Sev Kardeşim Yüksel Atak
2008 Ece Ece
2009 Yaş 15 Kendisi Sunucu
2010 Karışık Aile Kendisi Sunucu
2011 Dest-i İzdivaç Kendisi Sunucu
2012 Benzemez Kimse Sana Kendisi Jüri
2013 Altındağlı Dizi / Başrol
2015 En Sevdiğim 3 Şarkı Kendisi Program / Juri
2015 Hayat Mucizelere Gebe Süheyla Dizi / Başrol
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