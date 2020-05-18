Hande Ataizi'nden olay laflar! Sokaktaki adam Kenan İmirzalıoğlu'ndan daha iyi oynar

Ertem Şener ile YouTube kanalında sohbet eden oyuncu Hande Ataizi Keşke şununla aynı dizide oynasam dediğin oldu sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ derken en beğenmediği isim ise Kenan İmirzalıoğlu oldu.

"KENAN'I YETENEKLİ BULMUYORUM"

Ataizi "Keşke şununla aynı dizide/filmde oynasam dediğin oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum. Çok iyi bir oyuncu, onunla bir projede yer almak isterim. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Organize İşler'de mükemmel oynamıştı. Kenan İmirzalıoğlu'yu ise yetenekli bulmuyorum ve beğenmiyorum. Sokaktan geçen bir adamı al, daha doğal ve daha iyi oynar."

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Hande Ataizi 2 Eylül 1973, Bursa doğumludur. ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filminde gösterdiği oyunculuğu ile ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü alınca magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Sunuculuk yaptığı programda Sevda Demirel'in tokat atmasıyla ne olduğunu şaşıran Hande Ataizi'nin o görüntüleri capslere konu edinmişti.

ROL ALDIĞI DİZİ VE TV PROGRAMLARI

Filmografi

1996 Mum Kokulu Kadınlar Belkıs

1999 Kahpe Bizans Mağdure Bacı

2000 Melekler Evi Arzuhan Öztürk

2007 Çılgın Dersane Coğrafya öğretmeni Yıldız

Televizyon

1993 Yaz Evi Gülçiçek

1995 Sahte Dünyalar Handan Karadağ

1996 Kaldırım Çiçeği Ayla

1997 Hande ile Açık Açık Kendisi Sunucu

1998 Ruhsar Ruhsar Dizi / Başrol

1999 Yüzleşme Nurgül/İnci Dizi / Başrol

2001 İki Kere Kiki Kendisi Sunucu, Cem Davran ile.

2002 Anne Babamla Evlensene Sema

2003 Estağfurullah Yokuşu Gazel

2004 Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev

2005 Hande Ataizi ile En Çekici Kendisi Sunucu

2006 Sev Kardeşim Yüksel Atak

2008 Ece Ece

2009 Yaş 15 Kendisi Sunucu

2010 Karışık Aile Kendisi Sunucu

2011 Dest-i İzdivaç Kendisi Sunucu

2012 Benzemez Kimse Sana Kendisi Jüri

2013 Altındağlı Dizi / Başrol

2015 En Sevdiğim 3 Şarkı Kendisi Program / Juri

2015 Hayat Mucizelere Gebe Süheyla Dizi / Başrol