Hande Erçel kar yağdığını görünce şortuyla dışarı fırladı!
Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncusu Hande Erçel yine sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi. Güzel oyuncu bu kez de kar paylaşımı ile büyük ilgi gördü.
Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ve güzelliğiyle nefes kesen Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Cesur paylaşımlar yapan Erçel kar yağışını da es geçmedi. Köpeği ile birlikte eğlendiği anları fotoğraflayan Erçel'in soğuk havada kendini şortuyla dışarı atması dikkatlerden kaçmadı.
Hande Erçel paylaşımına: 'Sev, Yaşa, Şükret, Kar ye!' notunu düştü.