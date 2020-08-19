Hande Erçel ve Kerem Bursin iddiaya girdi!

'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol arkadaşı olan ve aralarında aşk olduğu iddia edilen Kerem Bursin ve Hande Erçel iddiaya girdi. Bursin, sette hazırlandıkları sırada sosyal medya hesabından bir video yayınladı ve takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

Karavanda çekim için bekleyen Kerem Bursin kamerasını açtı ve partneri ile keyifli bir sohbete başladı. İkili arasındaki tatlı atışma kameralara yansırken Bursin partneri Hande Erçel ile iddiaya girmek istediğini söyledi.

İddiayı kazanan karşı tarafın telefonunda bulunan istediği bir fotoğrafı seçerek sosyal medya hesabından paylaşacak. Kerem Bursin'in bu fikrine Hande Erçel pek de olumlu bakmadı.

Şaşkınlık yaşayan Erçel, "Hayır ben böyle bir şeyi istemedim. Bu bir emrivaki" şeklinde esprili bir karşılık verdi.



FOX Tv'de Çarşamba akşamları ekranlara gelen "Sen Çal Kapımı" setinde eğlenceli anlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ikilinin uyumu da gözlerden kaçmıyor.