SON DAKİKA! 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında gümüş ve bronz madalya Türkiye'ye geldi!İstanbul'da 6 saatlik su kesintisi yaşanacak! 30 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!Diyanet Akademisi açılıyor! İmam olabilmek için yeni şart belli oldu!YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?Pfizer Biontech aşısı olanlara kötü haber! Bir kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor!Hande Erçel'den olay hareket: Sitare Akbaş'ı takipten çıkardıMerve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı: "Beni rahat bırakın!"Alemin Kralı'nın Oben'i öyle pozlar verdi ki! Takipçilerini şaşkına çevirdiMasaj salonunda kızlarla alem yapan muhtarlardan şok savunma: "İkamet kontrolü için gittik"YDS başvuruları için son 1 gün! YDS 2 başvuruları ne zaman başlıyor? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hande Erçel'den olay hareket: Sitare Akbaş'ı takipten çıkardı

Hande Erçel'den olay hareket: Sitare Akbaş'ı takipten çıkardı

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Dalkıçıl ve Sitare Akbaş'ın ilişki yaşadığı haberleri, oyuncu Hande Erçel'i hareke geçirdi. Eski sevgilisi ve rol arkadaşının beraber olduğunu öğrenen Erçel, Sitare Akbaş'ı takipten çıkardı. Buna karşılık Akbaş da Erçel'i takipten çıkardı

Hande Erçel'den olay hareket: Sitare Akbaş'ı takipten çıkardı

Oyuncu Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş, Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile objektiflere yansıyınca ikilinin ilişkisi magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çıkan haberler sonrası Erçel'in vereceği tepki çok konuşulmuştu ancak, güzel oyuncu olaylar hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

Hande Erçel'den olay hareket: Sitare Akbaş'ı takipten çıkardı

HANDE'DEN BEKLENEN HAMLE GELDİ!

Olaylar sonrası açıklama yapmayan ve sevgilisi Kerem Bürsin ile aşk hayatına devam eden Erçel,  geçtiğimiz gün Sitare Akbaş'ı sosyal medya hesabından çıkardı, olayı fark eden Akbaş ise aynı tepkiyi vererek Erçel'i takipten çıktı.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT