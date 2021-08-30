Hande Erçel'den olay hareket: Sitare Akbaş'ı takipten çıkardı

Oyuncu Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş, Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile objektiflere yansıyınca ikilinin ilişkisi magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çıkan haberler sonrası Erçel'in vereceği tepki çok konuşulmuştu ancak, güzel oyuncu olaylar hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı.

HANDE'DEN BEKLENEN HAMLE GELDİ!

Olaylar sonrası açıklama yapmayan ve sevgilisi Kerem Bürsin ile aşk hayatına devam eden Erçel, geçtiğimiz gün Sitare Akbaş'ı sosyal medya hesabından çıkardı, olayı fark eden Akbaş ise aynı tepkiyi vererek Erçel'i takipten çıktı.