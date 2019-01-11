Hande Erçel'in bir süredir hastanede tedavi gören annesi Aylin Erçel, hayatını kaybetti. Anne Erçel'in sabaha karşı vefat ettiği öğrenildi.Peki Hande Erçel'in annesinin hastaliği ne? Hande Erçel'in annesi neden öldü?

Hande Erçel uzun zamandır zor günler geçiriyordu. Ünlü oyuncunun annesi bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün Aylin Erçel'in durumunun ağırlaştığı belirtilmişti. Bugün acı haber geldi. Hande Erçel'in annesi hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Hande Erçel ve annesi hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

ANNESİNE DONÖR OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel, annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik" demişti.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma‘da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv‘de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan “Çılgın Dershane Üniversitede” adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında “Hayat Ağacı” adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan‘da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan “Güneşin Kızları” adlı dizide “Selin Yılmaz” karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer aldı.

HANDE ERÇEL'İN ABLA GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir’da doğmuştur.

Eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde tamamlamıştır.

Güneş’in Kızları, Aşk Laftan Anlamaz gibi diziler de rol alan Hande Erçel’in ablasıdır.

2012 yılında Hande Erçel ile katıldığı bir organizasyonda MissFace Of Cinema (Sinema Güzeli) seçilerek dereceye girmiştir.



Çeşitli şirketlerde,stilist danışmanlığı, ürün geliştirme elemanı ve satış danışmanlığı yapmıştır.

10 yıldır çizimle ilgilenen Hande Erçel, erkek gömleği tasarımı yapmıştır.

Fox Tv’de başlayacak olan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayacaktır ve Simge karakterini canlandıracaktır.

AYLİN ERÇEL KİMDİR? HASTALİĞİ NE? NEDEN ÖLDÜ? HANDE ERÇEL'İN ANNESİ NE KANSERİ?

Hande Erçel uzun zamandır zor günler geçiriyordu. Ünlü oyuncunun annesi bir süredir kanser tedavisi görüyordu.